Voda ze Želivky bude díky uhlí čistší

Stavba nové technologie ovlivnila i současné čištění vody. Ta se čerpá z nádrže Švihov do úpravny. To je zatím jediné čerpání na trase mezi vodárenskou nádrží a vodojemy u Prahy. Úpravnou a celým procesem čištění už protéká voda samospádem a dalších více než padesát kilometrů putuje k Praze.

Na to, aby se již upravená pitná voda dostala do vodojemů u Jesenice, nejsou třeba žádná čerpadla a energie. Teď na cestě úpravnou přece jen čerpání přibyde, a to do haly s filtry s náplní GAU. Když se však voda profiltruje na uhlí, zase se vrátí na původní cestu a díky gravitaci doteče, kam má.