V Česku loni v prvním pololetí nejvíc zabíjel covid. Mnohem více muže

Covid byl nejčastější příčinou úmrtí od října 2020 do dubna 2021. Teprve poté se do čela statistik vrátila chronická ischemická choroba srdeční. Ta byla v půlročním úhrnu příčin úmrtí na druhém místě následována cévními a mozkovými příhodami

Nejvíce obětí covidu bylo ve vyšších věkových kategoriích. „Úmrtí na covid-19 zasáhlo v prvním pololetí roku 2021 významně i mladší věkové skupiny. Ve srovnání s druhým pololetím 2020 byl počet zemřelých na covid ve věku 25–69 let více než dvojnásobný, absolutně to bylo o 2,8 tisíce úmrtí více. Ve věkové skupině 45–54 let byl růst dokonce více než trojnásobný,“ doplnila za oddělení demografické statistiky ČSÚ Magdaléna Baštecká.