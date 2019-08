Salon tvrdí klientům, že z jejich vlasů dělá paruky pro nemocné rakovinou. Dívce dal syntetiku

„Když se nám ozvali ze salónu Dlouhovláska, brali jsme to jako pomocnou ruku. Zuzance vypadaly vlasy během týdne. Měli jsme krásnou blond kudrnatou holčičku a najednou na polštáři jsme našli chumáč vlasů a do týdne neměla na hlavičce nic. Nikdo si neumí představit, když se taková věc stane,“ popsala Novinkám Gabriela Tůmová, matka sedmiletého děvčátka, které netrpí onkologickou nemocí, nýbrž alopecií, tedy onemocněním způsobujícím vypadávání vlasů a ochlupení.

Na případ maminky, která se obrátila na salon Dlouhovláska, upozornil server Extra.cz. Podnik v rámci své kampaně vybírá vlasy od klientů s příslibem, že z nich vyrobí paruky, které zdarma věnuje onkologicky nemocným pacientům, jimž kvůli léčbě vlasy vypadaly. Pro dceru Tůmové připravila Dlouhovláska paruku, jež měla být z pravých vlasů. Až za čas ale žena zjistila, že paruka je ze syntetiky, která je levnější než pravé vlasy. Ty přitom salon dostává zdarma od lidí, kteří se přijdou nechat ostříhat nebo je dokonce v dobré víře posílají poštou.

Šlo o paruku na bázi syntetických aminů Ing. Miroslava Novotná, CSc., vedoucí laboratoře molekulové spektroskopie VŠCHT

„Zuzanka nejdříve říkala, že se pod parukou hodně potí. Následně se jí na hlavičce objevil škaredý ekzém. To byl důvod, proč jsem začala zjišťovat, z čeho je vyrobená. Vznesla jsem dotaz v salonu, tam mi bylo sděleno, že co by to mělo být jiného, že vlasy jsou pravé. Já ale u odborníků zjistila, že paruka je ze syntetického materiálu,“ řekla Novinkám Tůmová.

Umělé, potvrdila analýza VŠCHT

„Paruka, která mi byla předložena, byla syntetická, z pravých vlasů nebyla. Šlo o paruku na bázi syntetických aminů. Šlo o předběžnou analýzu, neznám původ té paruky,“ potvrdila Novinkám Miroslava Novotná z Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), která vede laboratoř molekulové spektroskopie. Paruku dostala k dispozici pro expertízu a potvrdila podezření paní Tůmové.

„Cítíte záchranné lano, a najednou jste podvedeni, když zjistíte, že paruka je místo pravých vlasů ze syntetiky,“ komentovala závěr analýzy VŠCHT matka nemocné dívky.

Paruka pro nemocnou Zuzanku měla být z pravých vlasů, podle analýzy VŠCHT je ale celá umělá. Foto: archiv Gabriely Tůmové

„Stříhají vlasy s tím, že všechny půjdou nemocným dětem, ale tak se neděje. Myslím si, že je třeba na to upozornit, aby nebyly podvedeny další děti,“ dodala.

Paruky jsou z pravých vlasů, tvrdí majitelka

Majitelka Dlouhovlásky Petra Valentová na dotaz ohledně podezření Novinkám neodpověděla. Celé pondělí měla vypnutý telefon. Ani salon Dlouhovláska vyjádření neposkytl. „Nemám k tomu kompetence. Vedení je momentálně mimo republiku. V tuto chvíli nemohu poskytnout více informací,“ řekla zaměstnankyně salónu.

Serveru Extra.cz ale Valentová řekla, že Zuzančina paruka byla z pravých vlasů. „Vždycky jsme dělali paruky z pravých vlasů. To samozřejmě ano. Nevím, zda je v tomhle ohledu nějaký problém. Nemyslím si, že by ten ekzém byl způsobený parukou, a už vůbec ne tím, že by ty vlásky nebyly pravé,“ uvedla Valentová.

Nezodpovězená tak zůstala i otázka, zda šlo o ojedinělý případ. Přitom rozdíl v ceně paruk z pravých a umělých vlasů je značný. Pravé vlasy salon dostane od dárců zadarmo, v klasickém výkupu by ale za 100 gramů vlasů dlouhých zhruba 40 centimetrů zaplatil osm až deset tisíc korun. Paruka z těchto vlasů se dá pak prodávat i za čtyřicet tisíc korun. Syntetické paruky lze pořídit za ceny v řádu stokorun.

Nemocná dívka na billboardech

S kampaní salon objíždí také hudební festivaly, na kterých se návštěvníci dobrovolně nechají ostříhat pro dobrou věc. Zuzančiny maminky se dotklo, že Dlouhovláska následně její nemocnou dceru využila v této kampani, a to údajně bez souhlasu.