Popletený zákaz prodeje pití v restauracích by měla vláda změnit, míní expert na ústavní právo

Ano, myslím, že to by bylo to nejlepší řešení.

V momentě, kdy je v pravidle taková nejasnost, tak si myslím, že každý, kdo by dostal pokutu, měl by velkou naději na to, že by soud pro právní nejasnost pokutu zrušil. Očekávám, že se to fakticky nebude postihovat a v pondělí vláda opatření upraví a usnesení dá do Sbírky zákonů, aby bylo jasné, co platí a co neplatí.