Policie neprokázala podvod s parukami ze salonu Dlouhovláska

„Zuzanka nejdříve říkala, že se pod parukou hodně potí. Následně se jí na hlavičce objevil škaredý ekzém. To byl důvod, proč jsem začala zjišťovat, z čeho je vyrobená. Vznesla jsem dotaz v salonu, tam mi bylo sděleno, že co by to mělo být jiného, že vlasy jsou pravé. Já ale u odborníků zjistila, že paruka je ze syntetického materiálu,“ řekla Novinkám loni v srpnu maminka. [celá zpráva]