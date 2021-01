Policie dostala k došetření kauzy Čapí hnízdo čas do konce února

„Státní zástupce akceptoval policejním orgánem prodlouženou lhůtu pro skončení vyšetřování kauzy v mediálním prostoru označované jako kauza Čapí hnízdo. Vyšetřování by mělo pokračovat nejméně do 28. února tohoto roku. Tato lhůta nemusí být nutně konečná, v odůvodněném případě, pokud by nebyly provedeny všechny nezbytné úkony, může být lhůta prodloužena,” uvedl Cimbala.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.