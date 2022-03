Plzeň zatrhla popíjení v centru města

Zákaz platí pro celý širší střed západočeské metropole mezi Škodovkou, železniční tratí na Cheb, mostem přes hlavní nádraží, Tyršovou ulicí a řekou Mží. Krom toho zahrnuje i náměstí Českých bratří, okolí Luny a břehy Radbuzy od mostu v Malostranské ulici až do centra. Popíjet už nebude možné ani na zastávkách MHD nebo v padesátimetrovém okruhu kolem škol. Na předzahrádky, trhy nebo třeba kulturní akce se prohibice nevztahuje.

Mapy bezalkoholových zón by se měly mimo jiné objevit na webu města. „Určitě nechceme od prvního dne ukládat pokuty, bude to o upozorňování, vysvětlování,“ sdělil Zrzavecký. A když si někdo, pro vzoru Ameriky, schová flašku do pytlíku? Podle velitele městské policie Petra Vlka mají strážníci v případě důvodného podezření právo požadovat její vydání.