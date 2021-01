Na prohořívající haldě Ema bylo o víkendu rušno

„No, žádná sranda to není. Je tu všude takové červené bláto. Vstup je tady na vlastní nebezpečí. Jako nahoru se šlo vcelku dobře, ale dolů to klouže,“ svěřila se například Právu Žaneta Koláčková z Ostravy-Poruby, která se o víkendu vydala na haldu Ema s celou rodinou.

„Teď je to tu takové zajímavější, kvůli tomu sněhu. Kolem dokola je ho plno, všude nasněženo a tady září ta rudá hlína. Dost to tu ale dnes smrdělo a ty výpary dýmu byly hodně silné, asi za to může ten mráz,“ popisoval zase osmnáctiletý Dušan Janek z centra Ostravy, který se na haldu vydal po žluté stezce z Černé louky.