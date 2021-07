I vzpomínky na drobnosti ve zdemolovaných domech pomáhají lidem přečkat následky tornáda

„Vlna solidarity, která se tady zvedla, to mě opravdu dojímá. Vidím to tady všude kolem; nabídky, inzeráty, je to i perfektně zorganizované obcí. Když neslyšíme hlášení, roznáší obec letáky, kde jsou vždy aktualizované informace,” řekla žena ze sousední vsi, která po řádění tornáda už několik dnů v Lužicích prakticky bydlí.

„Nechci, aby to skončilo tím bouráním. Kousek odsud v Hodoníně žije můj syn a já bych byla moc ráda, kdybychom si na místě starého postavili dům nový. Vzpomínat na to, co tady už za chvíli nebude, asi budu pořád. Ale určitě se budeme snažit o to, abychom sem zase vrátili nový život,“ dodala žena a zmizela v dalším pokoji.