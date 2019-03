Oldřich Danda, Právo

O potížích strojů informovala ve čtvrtek MF Dnes, podle ministerstva obrany však technické nedostatky značně zveličila.

Vojáci podle Kühnla nyní letadla kontrolují díl po díle a hledají závady. První tři gripeny byly po vstupní kontrole přejaty již jako bezvadné. U zbývajících tří lze podle ministra předpokládat, že budou v nejbližších dnech převzaty. Podle smlouvy má česká strana na přejmutí letadel deset dnů. "Teprve po deseti dnech, kdybychom zjistili, že nejsou bez závad, museli by Švédové nastoupit a napravit je nebo vzít zpátky," uvedl ministr.

Celé vyjádření ministerstva obrany najdete zde

Po pondělním příletu do Čáslavi tři piloti nahlásili, že jim jejich přístroje zaznamenaly několik odchylek od normálu. Některá hlášení se ukázala jako neopodstatněná. "V jednom případě chyběl v počítači kus mapy ČR," řekl Kühnl.

Pilot: jsou to běžné mouchy

Podle velitele českých pilotů Michaela Borůvky, který s jedním letadlem ze Švédska přiletěl mělo faktickou závadu pouze jedno letadlo a to na radiostanici, která pouze přijímala, ale nevysílala. "Ta závada byla odstraněna po přistání a již neexistuje," poznamenal Borůvka. Letadlo podle něj může létat i z daleko horšími závadami. "Je to letadlo určené do boje a musí být schopno letět i z určitým bojovým poškozením," řekl Právu Borůvka.

Podle něj je naprosto normální, že tak složitý stroj má své mouchy. "Je to jako když si koupíte nové auto a jemu bude drnčet zadní sedačka, tak řeknete výrobci ať vám to spraví, protože to máte v záruce," poznamenal.

Nečas: je to nevyzkoušené

Podle stínového ministra obrany ODS Petra Nečase měly být ale nedostatky doladěny ještě před dodáním. "Garanci sice máte, ale přesto jste naštvaný, u normálního výrobku dnes očekáváte, že se v garanční době do servisu nebudete vracet," řekl Nečas Právu. Problém vidí v tom, že vláda koupila ještě nevyzkoušené stroje.

Verze, které budou používat čeští letci, Švédové totiž ještě ve své výzbroji nemají. "Koupili jsme něco, co v době objednávky existovalo pouze na papíře," podotkl Nečas. Dodal, že Švédové budou nedostatky letadla vlastně dolaďovat na zkušenostech českých letců.

ČR si od Švédska pronajala 14 stíhaček na následujících deset let. Za pronájem zaplatí dvacet miliard korun. Zbývajících osm letadel Švédi dodají v srpnu.

Gripeny používá ve své výzbroji Švédská armáda, kromě Česka si je zakoupili Maďaři. O nákupu uvažuje i JAR. Od doby vzniku prvního Gripenu v roce 1993 spadly Švédům tři letadla. Po několika letech se zřítil prototyp a dva další stroje spadly chybou letců.