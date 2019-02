Břetislav Tureček, Právo

"Rabín Sidon nikdy technicky nepřestal být rabínem Staronové synagogy," prohlásil Roth. "Arbitráž v Izraeli se zabývala několika problémy, a ti lidé, kteří se tam tradičně scházeli, se s ohledem na nepříjemnou situaci uchýlili do Vysoké synagogy. Rabín Sidon ale dál zůstal autoritou ve Staronové synagoze, a pondělní jednání zastupitelstva PŽO to jen potvrdilo."

Na dotaz, zda to tedy znamená vzepření se náboženské arbitráži v Izraeli, Roth odpověděl vyhýbavě: "Takto bych to nechtěl formulovat. Rozhodnutí zastupitelstva jen dalo jednoznačně najevo, že se o vnitřních záležitostech obce bude rozhodovat uvnitř obce."

Spletitá kauza se vleče dlouho

Rabínský soud vedený Zalmanem Nechemjou Goldbergem loni v srpnu rozhodl, že v synagoze má působit Barash, jenž v Praze reprezentuje ultraortodoxní sektu Chabad -Lubavič. Předsedou obce byl v té době Tomáš Jelínek, který už před tím prosadil sesazení Sidona jak z pozice rabína synagogy, tak z postu vrchního pražského rabína.

Jelínek byl ale na podzim přes své přetrvávající protesty částí rozpolcené komunity odvolán a nové vedení reprezentované Františkem Bányaiem zaujalo k Barashovi jiný postoj.

"Chování Barashe uvrhlo mezinárodní ostudu na pražskou židovskou obec i na hnutí Chabad, jež ho do Prahy v polovině 90. let vyslalo," stojí v interním dopise PŽO sepsaném den po ostudné rvačce ve Staronové synagoze, v ní se předminulou sobotu střetli stoupenci Barashe a Sidona.

Sidonovi lidé se právě té soboty pokusili do synagogy vrátit, ačkoliv tam v uplynulých měsících působil Barash. "Sidon loni před Goldbergem řekl, že bude mít na starost Vysokou synagogu," řekl Právu Jelínek. "Rabín Goldberg rozhodl, že Staronovou synagogu nejprve povede rabín Kalchheim a před měsícem a půl usoudil, že už je čas, aby, ji vedl rabín Barash. Onu sobotu došlo k tomu, že lidé kole rabína Sidona se vrátili do Staronové synagogy a šli tak do plánované konfrontace."

"Už toho bylo víc než dost"

Martin Hrehorčák, jeden z Sidonových stoupenců, který byl přímým aktérem i v oné rvačce, tvrdí, že loňská arbitráž v Izraeli nemá do dění v Praze co mluvit. "Rabínský soud nemá v Praze žádné pravomoci, takže jeho verdikt je zcela irelevantní," řekl Právu. Rabín Michael Jerochim a jeho dcera Cila figurovali ve střetu rovněž, patří k Chabadu a tvrdí: "Je naprosto nemyslitelné, aby pravověrný žid ignoroval rozhodnutí rabínského soudu."

Minulou sobotu zůstala synagoga uzavřena, takže bohoslužbu v ní neměl ani Barash, ani Sidon. Jaký bude další postup, není zatím jasné. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus každopádně v reakci na nedávnou násilnou konfrontaci Právu řekl, že nynější situace je neudržitelná. "Už toho bylo více než dost, překročilo to veškeré myslitelné meze," řekl s tím, že řešením by mohly být volby nového vedení PŽO. Ty měly proběhnout minulou neděli a byly odloženy na neurčito.