Novinky, ČTK

"Včera (v úterý) večer jsme se informovali o tom, že naše grémia schválila dohodu a domluvili jsme si harmonogram, jak vznikne text dohody o vzniku většinové nekomunistické vlády včetně dohody poslaneckých klubů," řekl ve středu novinářům Kalousek.

Kluby tří koaličních stran by se podle něj měly zavázat, že v některých citlivých otázkách nebudou hlasovat proti sobě.

Klaus čeká na demisi

Prezident Václav Klaus zatím nebude vývoj kolem vládní krize komentovat. Čeká, až mu premiér Stanislav Gross (ČSSD) ukáže podepsanou koaliční dohodu a podá demisi. Dnes řekl, že teprve poté bude ústavně reagovat. Naznačil také, že sociálně demokratický kandidát na premiéra Jiří Paroubek je přijatelný.

"Nebudu jednat a reagovat na žádné mezidohody, nehotové dohody a tak dále. Ústavně budu reagovat až na skutečnou podepsanou dohodu, která je jasná a která musí vyústit v to, že mě k ní předseda vlády za sebe a celou vládu předá demisi," řekl Klaus.

Připomněl, že koaliční partneři zahájili nové kolo dohod a on chce nyní počkat, jak to vše dopadne. "Rozumím tomu, že v sobotu budou mít nějaké jednání nejvyššího orgánu sociální demokracie, čili do té doby žádnou věc já za definitivní a hotovou nepovažuji," řekl prezident republiky

Klaus nechtěl komentovat návrh ČSSD, aby se premiérem stal její místopředseda Jiří Paroubek. "Já nemám co tato jména považovat za přijatelná a nepřijatelná. Pokud to bude kandidát, na kterém se shodne 101 poslanců, já myslím, že je to možný kandidát," řekl Klaus.

Paroubek chce mít jasno do čtvrtka

Paroubek chce mít v personálních otázkách vlády jasno dnes, nebo ve čtvrtek. Novinářům to řekl před středečním zasedáním kabinetu, kterého se účastní jako ministr pro místní rozvoj. Žádná jména však zatím neuvedl.

Prezidentovi Václavu Klausovi chce nové členy svého týmu představit "co nejdříve". S dosavadním premiérem Stanislavem Grossem (ČSSD) hodlá před prezidenta předstoupit až po zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD, který má v sobotu definitivně schválit dohodu s KDU-ČSL a Unií svobody-DEU o většinové vládě.

Paroubek nepočítá s tím, že ve složení kabinetu nastanou velké změny. Do příštích voleb podle něj není dostatečný prostor, aby se případní noví ministři zapracovali. Naznačil, že by zůstala zachována funkce ministra bez portfeje. "Je to klíčová osoba ve vládě," řekl. S Jaroslavem Burešem, který dosud řídil vládní legislativu, už ale nepočítá.

Model, kdy se zřejmě stane premiérem, zatímco Gross zůstane předsedou sociální demokracie, považuje Paroubek za možný. "V minulosti byla řada dobrých příkladů třeba v Německu," uvedl.

Poslanci ČSSD asi vládu podpoří

Řada poslanců ČSSD má k podobě vznikajícího kabinetu velké výhrady. Zatím se však zdá, že při hlasování o důvěře vládě by ji přesto mohli podpořit. Žádný z oslovených neřekl, že bude proti. Někteří ale připustili, že jí dají hlas jen se "skřípěním zubů" a čekají, jak dopadne sobotní jednání ústředního výkonného výboru strany.

Pokud nový kabinet vznikne, musí požádat Sněmovnu o důvěru. Bude pak potřebovat opravdu každý hlas koaličních poslanců, protože opozice ho podpořit nehodlá. Vládní strany mají ve dvousetčlenné dolní komoře dohromady 101 poslanců. Nesouhlas byť i jediného koaličního poslance by tedy mohl vládu "potopit". Ve Sněmovně se objevují i spekulace, že v klubu ČSSD se někdo takový najde. Šéf frakce ČSSD Michal Kraus ale dnes řekl, že o žádném takovém poslanci neví.