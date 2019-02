Zdeňka Látková Pavlína, Röslerová, Právo

Život jim zkomplikovala změna, podle níž si letos poprvé uchazeči mohli dát pro první kolo přihlášku jen na jednu školu a také to, že školy nemusí druhé kolo vůbec vyhlásit.

"Byla to větší zátěž, protože jsme volili víc na jistotu. Nedali jsme dítěti možnost, aby se dostalo někam, kde bychom to více potřebovali," svěřila se Právu Romana Husáková, jejíž syn se již v pondělí večer z internetových stránek školy dozvěděl, že se v prvním kole dostal na pražské víceleté Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského. "Původně jsme ho chtěli dát na Gymnázium Budějovická, ale nakonec jsme vsadili na větší jistotu. Druhé gymnázium je také velmi dobré, ale bylo tam méně uchazečů a tedy větší šance," tvrdí maminka.

Kdyby se přijímačky dělaly "postaru" přihlásili by syna v prvním kole na Gymnázium Budějovická a v druhém na Gymnázium Jarkovského. "Jenže takto jsme se báli, že druhé gymnázium druhé kolo nevypíše a oni ho skutečně dělat nebudou," dodala maminka, podle níž byl dřívější systém přijímání jednoznačně lepší.

Rodiče se pídí sami

Rodiče nepřijatých dětí se při shánění informací nespoléhají jen na to, co zjistí školské úřady, ale volají přímo na střední školy a pídí se po volných místech sami. Co se nejspíše dozvědí?

Druhá kola nebudou příliš vypisovat víceletá gymnázia, zato na mnoha gymnáziích čtyřletých a obchodních akademiích druhé šance budou. Nejvíce volných míst přitom pro prvních kolech zbývá na průmyslových školách a učilištích.

V pardubickém kraji měly střední školy volná místa povinně nahlásit krajskému úřadu do včerejška do dvanácti hodin. Ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Eduard Beránek výsledky přijímaček zaslal na krajský úřad do Pardubic hned odpoledne v pondělí 18. dubna. Zbylo mu osm míst.

"Volají rodiče dětí, které se nedostaly na jiná gymnázia v Hlinsku nebo v Pardubicích. Informace z kraje jsou pro ně jakoby až příliš pozdě. Sám jsem čekal, že mnou zaslané údaje půjdou na internetové stránky kraje okamžitě, ale nebyly tam. Myslel jsem, že je tam budou dávat průběžně, ale zřejmě nemají techniku," míní Beránek. Druhé kolo přijímaček vyhlásil na čtvrtek 5. května.

Druhá kola na přelomu měsíce

Také Střední průmyslová škola strojní v Chrudimi bude pořádat druhé kolo. "Na technickém lyceu máme ještě zhruba tři místa, na strojařině 18 míst. Kdy ale druhé kolo bude, ještě nevíme. Počkáme, co rozhodne kraj, a když tak druhý termín vyhlásíme hned na pondělí 25. dubna," uvedl ředitel školy Petr Jílek.

Pardubický krajský úřad nejspíše dnes, ve středu, oficiálně zveřejní, kolik volných míst na středních školách zbývá. Informace budou podle pracovnice tamního odboru školství Radky Heřmánkové vyvěšeny na nástěnce na úřadu a na internetových stránkách odboru školství.

"Údaje průběžně zpracováváme, takže pokud si rodiče zavolají, sdělíme jim, co budeme vědět. Volají nám již od pondělí," upozornila Heřmánková.

Víceletá gymnázia obsazená

Na pražském čtyřletém Gymnáziu Na Zatlance už druhé kolo určitě nevypíší. Všechna místa obsadili v kole prvním. Hlásilo se jim 170 dětí, z nichž vzali 120, přitom víc než polovinu z nich bez zkoušek. Letos to podle ředitelky Jitky Kmentové zkusili poprvé a to proto, že nechtěli, aby uchazeči odcházeli na odborné školy i když mají na to vystudovat vysokou školu.

"Děti sem totiž chodily a říkaly - my máme jednu dvojku a tak si radši dáme přihlášku na obchodní akademii. Ony se bály," řekla Právu ředitelka Jitka Kmentová. "Bylo mi hrozně líto, když sem přišla maminka a řekla, že její dcera chce jít na medicínu, ale že ona se bojí, že se nedostane na gymnázium a proto ji dá raději na zdrávku," dodává ředitelka.

Že se v Praze na víceletých gymnáziích další kolo s největší pravděpodobností vypisovat nebude Právu potvrdil pražský radní pro školství Jan Štrof. "Z předběžných analýz, které máme, to vypadá, že budou po prvních kolech naplněna.

Školy mají jen několik míst

Druhá kola ale budou dělat čtyřletá gymnázia," informoval radní. Ze zatím devíti dotazovaných čtyřletých gymnázií druhá kola potvrdily čtyři - Gymnázium na Sladkovského náměstí (6 míst), Gymnázium Na Pražačce (19 míst), Gymnázium Arabská (5 míst) a Gymnázium Jana Keplera (11 míst).

Volná místa do druhého kola mají i pražské obchodní akademie a jednoznačně nejvíc je jich na průmyslových školách a učilištích, kde jsou také maturitní obory.

Podle radního bude zhruba do příští středy jasné, kolik je v Praze celkem na středních školách volných míst. "Počítáme, že už teď během týdne mohou některé střední školy vypisovat druhá kola, ale nejvíce se jich bude konat na konci dubna a začátkem května a tam, kde budou problémy s odvoláním, i koncem června," odhaduje radní.

Aktuální informace rodiče najdou na internetových stránkách www.praha-skoly.cz, které magistrát zřídil kvůli přijímačkám.

Volají po změně

Rodiče i pedagogové soudí, že systém, kdy je možné podat jen jednu přihlášku pro první kolo, je špatný. "Psychologicky to omezení na děti ani rodiče nepůsobilo dobře. Jsem pro to, aby v přijímacím řízení na střední školy byla přibližně stejná liberalizace, jako je na vysokých školách," podotýká ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Eduard Beránek.

Ředitel Střední průmyslové školy strojní v Chrudimi Petr Jílek říká, že i rodiče přijatých žáků poukazovali na to, že děti letos byly vystaveny zkouškám "buď a nebo". Ministerstvo školství podle Michaely Lagronové z tiskového odboru úřadu počká až na středních školách doběhnou všechna odvolání a poté v září až v říjnu vyhodnotí, jak se nový systém přijímaček osvědčil. "Pokud nebude vyhovující, jsme připraveni upravit ho nebo změnit," dodala Lagronová.