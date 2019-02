gö, luk, Právo

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš k Paroubkově nominaci uvedl, že prošel politikou od píky. "Zažil předsedy Horáka a Zemana, je do té míry pragmatický, že když je zapotřebí, nerozlišuje pravá a levá," řekl Právu.

Podle místopředsedkyně ODS Miroslavy Němcové by byly rozumnějším řešením předčasné volby. Němcová poukázala na původní dohodu o vládě bez politických špiček. "Jestliže se lidovečtí ministři vzdali svých stranických funkcí a za premiéra je zvolen člověk, který má stranickou funkci, tak to bylo celé divadlo," uvedla.

Předseda ODS Mirek Topolánek na dotaz Práva řekl: "Já už nebudu komentovat vůbec nic, protože za dvě hodiny to může být jinak. Je to pořád tatáž písnička." ODS si podle něj počká na hlasování o důvěře ve Sněmovně.

Mluvčí Hradu Petr Hájek se nechtěl k vývoji vyjadřovat. "Po jistých zkušenostech žádný komentář," řekl Právu. Zjevně tak narážel na schůzku, na níž Gross minulý týden informoval prezidenta o koaliční dohodě, kterou následně soc. dem. odmítla.

Ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL) ještě před rozhodnutím soc. dem. k Paroubkovi v BBC poznamenal: "Za sebe bych řekl, že ho určitě vetovat nebudu." Odhadl, že s Paroubkem nebudou mít problém ani jeho kolegové v KDU-ČSL. Podle Šimonovského jsou lidovci připraveni přijmout nominaci soc. dem. "Vidíte, že nikterak neprotestujeme proti účasti stranických špiček našich partnerů," poznamenal.

"Unie svobody, ač liberální strana, má konzervativní přístup, že každá strana si nese odpovědnost za lidi, které nominuje. Je to vizitka ČSSD a my to bereme na vědomí," řekl na dotaz Práva šéf unionistů a ministr spravedlnosti Pavel Němec. V původní dohodě z minulého týdne je zakotveno, že koaliční partneři si nebudou mluvit navzájem do nominací. "My se toho držíme," poznamenal Němec.