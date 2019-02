Novinky, ČTK

Za první ze zásadních informací, jež slíbil, označil rezignaci ministrů dopravy a životního prostředí Milana Šimonovského a Libora Ambrozka na funkce místopředsedů KDU-ČSL. [celá zpráva] Další podrobnosti ale odmítl sdělit. "Až do pozdních odpoledních hodin nemám žádný komentář," řekl předseda lidovců.

Cokoli říci odmítl i Gross. "Ne, teď ne," uvedl. Gross na dotaz, zda může krok lidovců usnadnit dohodu, řekl: "Já mám zatím zprávu z ČTK."

Poslanecký klub ČSSD se schází ve 13:00. Odpoledne má jednat také předsednictvo ČSSD a od 18:00 Celostátní výbor KDU-ČSL.

Sobotka odjel na dovolenou do Egypta

Podle neoficiálních informací z Lidového domu nyní už i zastánci menšinové vlády dávají přednost dohodě s lidovci a unionisty, protože ji považují za rychlejší, a proto ideální řešení. Menšinová vláda by také neřešila odchod premiéra Stanislava Grosse.

V nejsilnější vládní straně podle zdroje ČTK ochabuje vůle jít do tvrdého střetnutí s unionisty, lidovci, občanskými demokraty i s prezidentem Václavem Klausem, kteří dali najevo, že by takový kabinet nepodpořili. "Vedení strany to odhodlání nemá," řekl zdroj.

V této souvislosti připomněl, že první místopředseda ČSSD a ministr financí Bohuslav Sobotka místo účasti na dnešním jednání odjel na dovolenou do Egypta a "Grosse v tom nechal". Ministerstvo financí se k Sobotkově nepřítomnosti nevyjádřilo.