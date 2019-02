ČTK

"To je na hranici politické pornografie," zhodnotil pořady v pondělním rozhovoru v BBC. Členů rady se chce ptát, "zda je možné takto jednostranně informovat o představitelích jedné politické strany". "Já si myslím, že ti lidé (členové RRTV) by měli konat sami. Buď se na ty pořady nedívají, nebo tomu nerozumím," řekl Paroubek v BBC.

Sociální demokracie nominovala do třináctičlenné RRTV Petra Pospíchala, který je jejím předsedou, Katarínu Vaculíkovou, Václava Žáka, Evu Kantůrkovou a Jana Kostrhuna.

Mediální rada veškeré pořady monitoruje, analyzuje však pouze vybrané, sdělil šéf rady Pospíchal s tím, že rada je připravena se podrobně zabývat jakýmikoli podněty. Je podle něj pochopitelné, že za současné vypjaté politické situace reagují politické strany na informace médií mnohem citlivěji.

Mluvčí ČT Martin Krafl upozornil, že Budování státu je satirický pořad, a tak je k němu potřeba přistupovat. Politickou vyváženost zpravodajských a publicistických pořadů pak každé čtvrtletí posuzuje nezávislá analýza společnosti InnoVatio, která protežování některé politické strany nikdy neprokázala, řekl ČTK Krafl. Analýza je volně přístupná na internetových stránkách ČT.

Ochrana "občana politika"

Dále chce Paroubek iniciovat nový tiskový zákon, který by umožnil ochranu "občana politika" před nepravdivými informacemi médií. Zákon by předpokládal i vznik takzvaného tiskového soudu, který by případy řešil. Podobně to funguje například v Rakousku, uvedl Paroubek.

Mimo jiné i těmito kroky chce vylepšit obraz sociální demokracie, v níž má mediální problematiku na starosti. Obavu z toho, že jeho návrhy obraz ČSSD v médiích zhorší, nemá. Horší to podle něj už být nemůže.