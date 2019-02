jp, ČTK, Právo

Písemně Moravec svůj odchod ČT zatím nepotvrdil. "O jeho úvahách opustit pořad víme, ale ještě to písemně nepodal, proto se k jeho rozhodnutí zatím nebude televize oficiálně vyjadřovat. Je totiž možné, že se jeho rozhodnutí může změnit," řekl v pondělí Právu mluvčí ČT Martin Krafl.

Moravec svůj odchod zdůvodňuje ztrátou motivace. Vadí mu hlavně přístup politiků, s nimiž od loňského ledna v pořadech diskutoval. "Úplně jsem ztratil motivaci," řekl pondělním Lidovým novinám Moravec. "Už nechci ztrácet víkendy něčím tak iracionálním, jako je česká politika," dodal moderátor s tím, že ho zklamal přístup politiků, kteří často ruší na poslední chvíli svou účast v pořadu, nebo smlouvají o tom, s kým, či za jakých podmínek se diskuse zúčastní.

Svůj záměr Moravec oznámil v pátek. Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal uvažuje o jeho náhradě, má již vytipované vhodné moderátory, ale konkrétní jméno nepadlo. "Jména mám, zatím je nemohu sdělit," sdělil Šámal Právu.

Moravcův nedělní diskusní pořad sleduje průměrně asi 650 tisíc diváků, tuto neděli 17. dubna to však bylo méně - 376 tisíc diváků. Konkurenční pořad Sedmička na Nově má sledovanost vyšší. Třicetiletý moderátor, který je zaměstnancem české redakce BBC a přednáší na Univerzitě Karlově v Praze, je s diváckým ohlasem spokojen.

Kvůli politikům odešel i Jakub Železný

Kvůli podobným důvodům přestal moderovat politický pořad na ČT, tehdy Špona, v minulosti i Jakub Železný.

"Žil jsem v permanentním stresu. Nikdo si nedokáže představit, co to je, když vám například v pátek večer zavolá Jaroslav Tvrdík a řekne: Víte, já jsem si to rozmyslel. A vy víte, že musí přijít! Nebo když vám proti Václavu Klausovi odmítne přijít osmnáct lidí! To je kámen, který před sebou furt valíte. V sobotu vám spadne balvan ze srdce, neděli prospíte a v pondělí začínáte nanovo," řekl tehdy Magazínu Práva Železný.