STEM: US-DEU se odrazila ode dna

Podle dubnového průzkumu provedeného agenturou STEM mezi 1670 obyvateli ČR ve stranických preferencích stále vede ODS, kterou by volilo 33,6 procenta lidí. Následuje KSČM (17,6 %), ČSSD (11,9 %) a KDU-ČSL (8,3 %). Žádná další strana by se do Sněmovny nedostala, US-DEU by volilo 2,2 % lidí. V únoru by přitom unionistům dalo hlas jen 0,7 procenta voličů.