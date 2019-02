nek, lh, Novinky, ČTK, Právo

Stále podle něj platí, že sociální demokracie nabízí lidovcům a unionistům proevropský většinový kabinet bez stranických lídrů. Menšinová vláda, která by ve Sněmovně byla závislá na hlasech komunistů, je jedno z řešení, byť mu Gross nedává přednost.

"Není to něco, co bych preferoval, nicméně pokud se ukáže tato cesta, kterou navrhujeme, jako neschůdná, je to jedna z reálných alternativ," uvedl premiér.

Prezident Václav Klaus neočekává, že by ho premiér Stanislav Gross v pondělí požádal o urychlené přijetí demise ministrů, kteří se rozhodli vládu opustit. Místo toho chce od předsedy kabinetu a ČSSD odpověď na svůj páteční dotaz, zda definitivně zkrachovala jednání bývalé koalice o vzniku nové vlády.

Prezident to uvedl v pondělí na tiskové konferenci při setkání se svým kyperským protějškem Tasosem Papadopulosem.

Odpovědi lidovců a unionistů prezident dostal již před víkendem. Představitelé zmíněných stran reagovali velmi záhy po výzvě, řádově během několika hodin.

Klaus proto podle svých slov očekává, že ČSSD mu odpoví dnes. "Jestli na něco čekám od premiéra, tak je to toto," prohlásil prezident.