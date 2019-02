Alexandr Mitrofanov, Právo

"Pokud tato telenovela s nekonečným počtem dílů bude pokračovat, jsem připraven opustit poslanecký klub, protože já nebudu nikomu a ničemu dělat rukojmí. Horizont příštího týdne je rozhodující. Něco se stát musí, takhle to dál nejde," prohlásil Laštůvka.

Ze strany vystoupit podle svých slov nehodlá: "Já jsem sociální demokrat tělem i duší. Proč bych opouštěl sociální demokracii? Nebude-li ale další vývoj ve prospěch soc. dem. a této země, nevidím ovšem jiný instrument, jak to vyjádřit, než vystoupením z poslaneckého klubu."

Dodal, že by ve Sněmovně v takovém případě hlasoval vždycky a za všech okolností v souladu s programem, za který byl zvolen.

"Byl jsem pro vládu v čele s Kohoutem"

Laštůvka se zároveň razantně vyjádřil proti spekulacím, že je stoupencem menšinové vlády ČSSD. Možnost takového kabinetu, který by se opíral o komunisty, připustila ve včerejší Nedělní partii Primy místopředsedkyně Sněmovny za soc. dem. Jitka Kupčová.

Podle Laštůvky menšinová vláda ČSSD hledající podporu napříč politickým spektrem byla možná dříve: "S ODS bychom mohli hovořit o reformních krocích, s lidovci a unionisty o evropských otázkách, sociální otázky a sociální program jsme mohli řešit s komunisty."

Dnes jsme ale v úplně jiné situaci, dodal předseda zahraničního výboru. "Musíme se obracet s žádostí na partnery. Podstatné je to, že je příliš krátký čas na to, abychom prokázali, že takový model je životaschopný a užitečný," řekl Laštůvka.

Podle něj kdyby se nyní ČSSD vydala tímto směrem, byly by volby, ať už řádné nebo předčasné, o jednom tématu - o spolupráci s komunisty. "Já se komunistů nebojím, já se bojím toho, že tento koktejl by byl pro soc. dem. smrtící," uvedl Laštůvka.

Zdůraznil, že v minulých dnech podporoval řešení, které mělo vyústit ve vládu v čele s Janem Kohoutem. "Nebylo ideální to, co bylo vyjednáno, ale bylo možné to dál negociovat," poznamenal Laštůvka.