Václav Pergl, Právo

"Její převzetí bude dobrovolné. Předpokládám ale, že právě u starších občanů o knížku bude velký zájem," řekla ministryně. Dodala, že starší lidé v ordinaci lékaře jsou často roztržití a zapomínají rady, které jim lékaři dávají a to včetně užívání léků. "Když v knížce budou mít přesně zapsáno jaký lék kdy užívat, bude to pro ně bezpečné vodítko," řekla ministryně.

Slibuje si od tohoto opatření, že se sníží počet léků, které pacienti užívají a tím i celkové náklady na léčiva. Podle Emmerové, jestliže pacient užívá denně více než pět léků, profit z nich je pak menší než vedlejší účinky, které mají. "Znám případy, kdy pacient užíval i patnáct léků za den a to je vysloveně životu nebezpečné," uvedla ministryně.

Úspora léků může být velká

Se zdravotní knížkou by pacienti chodili ke každému lékaři. Ten by pak posoudil podle záznamu v ní jaké léky pacient užívá a mnohem více by zvažoval, zda nasadit další a v případě že ano, který ze stávajících léků je možné vyřadit. Emmerová dodala, že když jedna zdravotní pojišťovna na Slovensku tyto knížky zavedla, ušetřila třetinu nákladů na léky.

"V ČR letos za léky vydáme zhruba 60 miliard korun. Kdybychom knížky zavedli v plošné populaci a podařilo se třetinu nákladů ušetřit, bylo by to dvacet miliard. Přitom deficit zdravotního pojištění je menší než toto číslo a nám by zbyly peníze i na léčbu pacientů, kteří medikamenty nebo příspěvek víc potřebují. Například pro pacienty z bezlepkovou dietou, jejichž strava je mnohem dražší než zdravého pacienta," řekla Emmerová.

Lékaři dostanou odměnu

V současné době ministerstvo jedná s pojišťovnami, aby lékařům hradily zápis do zdravotní knížky. Je už i první návrh, jak by knížka měla vypadat. Bude malá s osobními údaji pacientů a s kolonkami na předepsané léky.

"Není to náhrada zdravotní dokumentace, ale vodítko pro pacienta," zdůraznila Emmerová.

Knížka bude stát asi 20 korun a zatím není jasné, kdo tyto náklady ponese. Zřejmě ale zdravotní pojišťovny, protože z úspor budou profitovat. Také ještě není rozhodnuto, kdo knížku bude vydávat. Buď to budou zdravotní pojišťovny, nebo praktičtí lékaři.