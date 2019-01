Zdeňka Látková, Právo

Mezi zubními lékaři tak převládají věkové kategorie od 40 do 60 let. Mnozí z nich ale do deseti let odejdou do penze a nebude je mít kdo vystřídat, jedině snad kolegové z Východu.

I když ministerstvo školství po výzvě lékařských fakult i odborníků z praxe zvýšilo pro tento akademický rok finanční normativ na studenta "praktického zubního lékařství" (jak zní nový název oboru) z 80 tisíc korun na 115 tisíc korun ročně, podle zástupců lékařských fakult je to ale pořád málo.

"V 70. letech, když jsem studoval, bylo na stomatologickém směru zhruba přes 150 posluchačů. Teď jich bereme kolem padesáti až šedesáti. Prostorové kapacity máme, klidně bychom mohli vzít víc studentů. Ale neumožňuje nám to nedostatek prostředků," řekl Právu děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Štěpán Svačina.

Student stomatologie podle propočtů lékařských fakult stojí ročně kolem 190-200 tisíc korun, takže ani ministerstvem zvýšený normativ nestačí. "Navíc je tu velká zadluženost z minulosti, takže zatím jsme se stále ještě z krize nedostali. Žádná česká fakulta, která má stomatologický směr, nedokáže v dané chvíli radikálně navýšit počet studentů," tvrdí děkan Svačina.

Ministerstvo: sumy jsou dostačující

Ministerstvo má zájem, aby se počty studentů zubního lékařství zvýšily. Jak ale tvrdí Lubomíra Černá z tiskového odboru úřadu, částka 115 tisíc korun ročně na posluchače je podle propočtů ministerských ekonomů dostačující.

"Lékařské fakulty ale do normativů zahrnují například i prostředky na vybavení laboratoří. O ty si ale mohou požádat v rámci takzvaných rozvojových programů, což nečiní," řekla Právu Černá.

Proděkan Lékařské fakulty UK v Plzni Antonín Zicha ale říká, že této možnosti využívají. Pro letošek tak dostali na takzvané investice přes tři milióny korun a nyní budují novou ordinaci. "Ale její provoz se už z kolonky investic nedá dotovat, to musí být peníze neinvestiční a jejich přísun musí být trvalý, proto chceme, aby byly obsaženy v pravidelném normativu na studenta," vysvětluje Zicha.

Zubaři jsou hlavně starší ročníky

Pro tento rok přijali díky zvýšenému normativu na studium zubního lékařství zhruba o třetinu víc posluchačů. Namísto pětadvaceti až třiceti, které brali v minulých letech, je to nyní padesát. Pořád je to ale málo. "Zubaři stále víc odmítají pacienty. Mají k tomu i oporu v zákoně.

Pokud totiž nemají jistotu, že pacienta ošetří dokonale, nemusí ho přijmout," tvrdí proděkan Zicha. Mezi stomatology je podle něj nejvíce těch, jejichž věk se pohybuje od 50 do 60 let, a pak následují věkové kategorie od 40 do 50 let.