Břetislav Tureček, Právo

Ostudný incident, který se nyní zjevně snaží obě strany sporu ututlat, popsala jako první americká Jewish Telegraphic Agency (JTA): podle jejích zdrojů bylo při rvačce dokonce několik lidí zraněno. V zásadě se střetli stoupenci loni odvolaného vrchního pražského rabína Karola Sidona a amerického duchovního Manise Barashe, jenž v Česku zastupuje ultraortodoxní sektu Chabad - Lubavič. Barash obsadil prestižní pražský svatostánek právě po Sidonovi.

"Každý se mlátil s každým," řekl JTA izraelský turistický průvodce Rafael Ohana, který již několik let žije v Praze a stojí za Barashem. "Na obou stranách mohlo být tak dvacet lidí."

Patrně nejkřiklavějším a také nejméně jasným incidentem bylo zfackování 19leté česko-izraelské ženy Tfily Jeruchamové. Ta se prý zastala Barashovy americké manželky, kterou údajně nechtěla do synagogy vpustit Zuzana Pultrová, jedna z českých věřících semknutých naopak kolem Sidona.

Létaly facky, padaly kopance

"Každý je tu vítán! To, co říkáte, říkali nacisté mé babičce," napomenula podle JTA Jeruchamová Pultrovou, která prý však svému příteli Martinu Hrehorčákovi řekla, že byla právě nazvána nacistickou sviní, načež Hrehorčák Jeruchamovou zfackoval, až údajně upadla na zem.

"Je pravda, že jsem tu Izraelku strkal a fackoval, když mé přítelkyni řekla, že je nacistická svině," přiznal podle JTA Hrehorčák. "Chtěl jsme ji ale probrat, ne ublížit. Bývá hysterická. Když jsem na ni mluvil, neposlouchala. Myslel jsem, že dostane záchvat, a tak jsem udělal to, co doporučují psychiatři," dodal Hrehorčák, sám absolvent medicíny.

Vážněji zraněn měl být ale Sidonův zeť Petr Planer. Toho prý zase tloukli a vláčeli po zemi Barashovi lidé. "Některé věci se dali pochopit, nikoli ale to, že byl velmi surově zmlácen a zkopán můj zeť, u nějž poté v Nemocnici Na Františku lékař konstatoval otřes mozku," řekl včera Právu Sidon, zastávající post vrchního zemského rabína.

Střet do krve znesvářených

Staronovou synagogu od loňského rozkolu v pražské židovské obci využívají Barash a jeho stoupenci především z řad pražských Izraelců a zahraničních turistů. Sobotní spor vypukl, když se na ranní bohoslužbu do synagogy vydali též Sidon a asi třicítka jeho lidí. "Obec před časem rabína Barashe vyzvala, aby respektoval její přání, že on není rabínem Staronové synagogy.

Původní minjan (komunita na bohoslužbě) se na určitou dobu stáhl do Vysoké synagogy a nyní se na základě tohoto rozhodnutí obce chtěl vrátit zpátky," objasnil Sidon, proč se se svou skupinou rozhodl přijít do synagogy, kde právě vedl bohoslužbu Barash. Ohana řekl, že příchod Sidonových lidí "připomínal napochodování armády, pokus synagogu opět převzít".

Podle JTA bylo jiskrou konfliktu, když chtěl Sidon začít aliju, předčítání tóry. Dostal se ale do sporu s Barashem, a proto své lidi odvolal zpět do nedaleké Vysoké synagogy. "Když už většina z nás byla tam, posledních pár lidí odcházejících ze Staronové synagogy se dostalo do slovního, a potom dokonce i do fyzického konfliktu." Barashovi aktivisté byli v převaze a také Ohana připouští, že více šrámů utržili lidé českého rabína. "Je mi to líto, odnesli to ale ti, kteří to celé začali."

Sidon Právu řekl, že jeho zetě zbil v Praze žijící Izraelec. Ohana potvrdil, že většina lidí podílejících se na násilnostech na Barashově straně byli Izraelci, nikoli místní lidé.

Znesvářené strany incident zamlžují

Právu se včera rabína Barashe nepodařilo v jeho Chabad centru zastihnout. Nezvedal ani mobil. I zpravodajka JTA napsala, že "několik pokusů dovolat se Barashovi bylo neúspěšných". Podobně dopadly i telefonáty Práva Tomáši Jelínkovi, pod jehož předsednictvím Pražská židovská obec Sidona loni sesadila, a došlo tak k jejímu rozkolu na dvě paralelní struktury, bojující proti sobě trestními oznámeními, výhrůžkami a už i násilím.

JTA o incidentu informovala se čtyřdenním zpožděním. Sidon se netají tím, že o veřejné odhalování zatím nejdramatičtějšího dějství vleklého a stále komplikovanějšího boje o ovládnutí pražské komunity a s ní spojených lukrativních objektů nikdo nestojí. "Upřímně řečeno, obec nemá žádný zájem na tom, aby se o tom mluvilo v médiích a ani já z toho nemám radost. Myslím, že se tím musí zabývat samotná obec," řekl.

V sobotu bude Staronová synagoga, vyhledávaná ročně statisíci turistů, místo tradiční ranní modlitby podle všeho uzavřena. "Nechci předbíhat událostem. V současné době není možné synagogu otevřít," řekl Sidon Právu včera odpoledne. "Čekáme na rozhodnutí reprezentace o dalších krocích. Ta synagoga bude pravděpodobně na tento šabat zavřená."