Novinky, ČTK

Mluvčí KDU-ČSL Ondřej Jakob řekl, že křesťanští demokraté o víkendu jednat nebudou. "Nemám ani informace o tom, že by se vedla nějaká mezistranická jednání," uvedl.. Podobně reagovala i mluvčí ČSSD Lucie Orgoníková. "Zřejmě to bude první víkend, kdy by měl být relativním klid," řekla. Do situace nebude o víkendu zasahovat ani prezident Václav Klaus.

Každý trvá na svém

Dva dny tak zůstane stav, v němž se strany v pátek rozešly. KDU-ČSL a US-DEU trvají na čtvrteční dohodě o politické vládě. [celá zpráva] Premiér Stanislav Gross chce, aby se strany bývalé koalice ještě jednou pokusily o sestavení poloúřednické vlády bez stranických špiček, jinak bude ČSSD vládnou v menšinovém kabinetu. [celá zpráva] To si ale nepřeje prezident Václav Klaus. Chce buď novou vládu ze stran bývalé koalice, nebo předčasné volby. [celá zpráva]

Jednání ve čtvrtek večer zkomplikovala ČSSD, jejíž vedení odmítlo dohodu, na níž se strany to odpoledne domluvily. Část politiků soc. dem, která dohodu vyjednávala, byla pak postojem strany zklamaná.

Rozčarováním se netajil ani prezident Václav Klaus, kterému několik hodin před odmítnutím dohodu představil premiér Stanislav Gross. Posléze ji ale na setkání vedení ČSSD sám nepodpořil.