Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Jako jednu z možností řešení krize to na dotaz Práva naznačila ministryně školství Petra Buzková. "Vzhledem k tomu, že vláda v současné době není postavena na většinové podpoře, tak si to jako jedno z možných řešení dokážu představit," uvedla.

Ke kolektivní demisi by přitom stačilo, kdyby se pro ni vyslovilo deset ministrů z 18členné vlády. Již dnes je jisté, že tento krok podporují odstupující ministři za KDU-ČSL Milan Šimonovský, Cyril Svoboda a Libor Ambrozek, spolu s unionisty Pavlem Němcem, Karlem Kühnlem, Vladimírem Mlynářem a nestraníkem Jaroslavem Burešem. Všichni již své demise podali v uplynulých dnech, avšak prezident Václav Klaus je zatím nepřijal, takže dál vedou své resorty.

Lidovci prý hledají ministry pro demisi

Podle kuloárových informací budou nyní hledat zejména lidovci spojence mezi dalšími ministry, aby je pro kolektivní demisi získali a tím ukončili agónii vlády a přiměli Stanislava Grosse k demisi. Tím by padla celá vláda.

I kdyby soc. dem. ministři proti Grossovi přímo nehlasovali, ale pouze by se zdrželi, znamenalo by to významný politický signál a výzvu premiérovi. Ten by ale mohl reagovat žádostí prezidentovi, aby neposlušné členy vlády odvolal. Prezident by to musel řešit, neboť forma odvolání je ústavně silnější než demise ministrů.

Pak by premiér mohl navrhnout nové členy vlády, aby si sbor doplnil. Tady už má hlava státu určitý manévrovací prostor a může nová jmenování zdržovat, konzultovat s nominovanými politiky a podobně. Ústava totiž tuto situaci podrobně neupravuje. Podle informací Práva se Gross chystá řešit odvolání ministrů KDU-ČSL a US-DEU po neděli.

Dostál: poslanci osočili seriózní vyjednavače

Své ne kolektivní demisi zatím říká ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD) a nestraník, ministr vnitra František Bublan. "Jít do demise vlády s těmi lidmi, kteří tuto vládu rozbili, je pro mě nepřijatelné. A to i v situaci, kdy jsem velice rozladěn tím, že jednání nedopadla," řekl Právu Dostál.

"Pro mě osobní řešení nastane až v okamžiku, kdy by se začala vláda rekonstruovat na menšinovou," dodal Dostál s tím, že pokud by se vláda opírala o komunisty, odešel by z ní stejně jako jeho straničtí kolegové Milan Urban a Petra Buzková. "Věřil jsem, že zájmy stranické, včetně zájmů mé strany, budou potlačeny ve prospěch České republiky. Bohužel partikulární zájmy jednotlivých stran jsou strašně silné," uvedl Dostál k jednáním předsednictva a poslaneckého klubu soc. dem., která zamítla dohodu i vytvoření nové většinové vlády.

"Nejvíce mě mrzí, že poslanci osočovali tak seriózní lidi, jakými jsou Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek nebo Michal Kraus. Nesvědčí to o politické kultuře našeho klubu," řekl ministr v narážce na skutečnost, že hlavní vyjednavače soc. dem. označili členové soc. dem. za zrádce. Proti názoru zmíněných tří soc. dem., kteří s dohodou s lidovci a US-DEU souhlasili, se postavil vyjednavač a šéf ČSSD Gross.

Bublan to teď balit nebude

Zvednout ruku pro demisi zatím nechce ani Bublan. "Já sám to teď zabalit nehodlám, protože to bych působil destruktivně," řekl Právu. Podle něj stále existuje šance na vznik poloúřednické vlády.

Nejasná zatím zůstávají stanoviska vicepremiéra pro ekonomiku, nestraníka Martina Jahna a ministrů zemědělství a zdravotnictví Jaroslava Palase a Milady Emmerové. Všechny tři měl Gross při jednání o nové vládě hodit přes palubu s tím, že by v novém kabinetu neměli již znovu zasednout. Jak Palas, tak Emmerová přitom o své další angažmá velmi stáli.

"Nebudu se nyní vyjadřovat v situaci, kdy není jasné, jak budou politická jednání pokračovat," uvedl Jahn na dotaz Práva, zda podpoří kolektivní demisi.