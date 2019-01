Oldřich Danda, Právo

Dodal, že předpokládal, že soc. dem. vyjednavači šli do jednání s mandátem. "Počítali jsme s tím, že pokud si to zástupci s mandátem dojednali, tak že si to budou umět ve straně obhájit," uvedl Kalousek. Dodal, že jednomyslnost lidovců jasně ukázala, že jim šlo o dohodu a nikoli o vlastní křesla.

Podle usnesení lidoveckého výboru měl Milan Šimonovský zůstat vicepremiérem a ministrem dopravy. Libor Ambrozek pak měl přejít z životního prostřední na zemědělství a novým ministrem v resortu průmyslu a obchodu se měl stát šéf Úřadu pro hospodářskou soutěž Jaromír Drábek. Kalousek novou smlouvu s ČSSD a Unií svobody charakterizoval slovy: "Nikdo neprohrál, nikdo nevyhrál."

Podle něj je důležité, že vláda měla být politická a dohoda by zajišťovala fungování nejen vlády, ale i poslaneckých klubů zúčastněných stran na proevropském a nekomunistickém základě.

Kalousek včera uvedl, že smlouva by zaručovala, že se strany shodnou na společném hlasování ve Sněmovně na zákonech týkajících se "ochrany vlastnictví, veřejných rozpočtů a dalších témat". Lidovci podle svého předsedy museli při jednání udělat řadu ústupků. "Ta smlouva ani vláda není koaliční. Tyto termíny jsou nyní tabuizované," řekl Právu.

Dalším z ústupků podle něj je, že ani on, ani první místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal nevstoupili do vlády. "Zásadní ústupek je pro nás nejbolestivější, že jsme opustili pozici ministerstva zahraničí, kde Cyril Svoboda udělal pořádný kus práce pro ČR," uvedl Kalousek.

Kohout: Jedině předčasné volby

Předčasné volby jsou nyní jediným možným vyústěním vládní krize, řekl po jednání novinářům diplomat a uvažovaný budoucí premiér Jan Kohout. "Není jiné vyústění, než v předčasných volbách," reagoval na noční neúspěch jednání.

Podle Grosse je zapotřebí, aby se do řešení situace nyní zapojil prezident Václav Klaus. "Bude mít naši podporu v tom, aby hrál aktivnější úlohu při určité moderaci některých jednání," řekl včera Gross České televizi. Na dotaz, zda by ČSSD přistoupila na předčasné volby, pouze uvedl, že sociální demokracie je "pružná v tom, abychom přispěli k řešení situace v této zemi".