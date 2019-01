Právo

"Já jsem se Stanislavem Grossem v poslední době mluvil dvakrát. Jednou nám nabídl opoziční smlouvu číslo 2, to jsme jednoznačně odmítli, a pak za mnou přišel ještě jednou s nabídkou v souvislosti s předčasnými volbami," uvedl Topolánek.

Gross podle Topolánka ODS nabídl, aby tolerovala menšinovou vládu pod jeho vedením do předčasných voleb. "Pro nás bylo nepřijatelné uzavírat v této chvíli jakékoli spojenectví s takto nedůvěryhodnou sociální demokracií a jejím premiérem.

Pro mne to byl katalyzátor pro oznámení té nabídky k dohodě na široké bázi demokratických stran," uvedl Topolánek

Gross nabídku popřel

Gross Právu řekl, že s Topolánkem sice jednal, ale o jiné variantě, kterou nabídl šéf ODS. "Ne, takováhle nabídka na stole není," uvedl Gross v přímé reakci na Topolánkův výrok.

Poprvé Gross ODS nabídl schválení většinového volebního systému do Sněmovny, který přitom ČSSD dlouhodobě odmítá a který by ji pravděpodobně silně poškodil ve volbách. Výměnou požadoval, aby občanští demokraté tolerovali menšinovou vládu sociální demokracie. ODS to tehdy odmítla.