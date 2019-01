Karel Kühnl (50)

Post ministra obrany zastával od srpna 2004, kdy nahradil Kostelku (ČSSD). Poslancem je od voleb v roce 1998. Do US vstoupil v září 1998. Od února 1999 do února 2000 byl místopředseda a od března 2000 do února 2001 předseda US. Od března 2001 do února 2002 zastával funkci lídra Čtyřkoalice. Prvním místopředsedou US-DEU je od června 2004.

Po návratu z emigrace v roce 1990 Kühnl působil jako poradce premiéra Pitharta a ministra průmyslu Dyby. V letech 1993 až 1997 byl velvyslancem ČR ve Velké Británii. Od června 1997 do července 1998 byl ministrem průmyslu a obchodu v Klausově vládě a ve vládě Josefa Tošovského.