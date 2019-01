Václav Pergl, Právo

Podle Seiferta by v sobotu odpoledne měla od západu přijít studená fronta, která oddělí teplý vzduch od jihu. Proto se v sobotu očekává v Čechách oblačno, občas přeháňky nebo bouřky, na Moravě ještě slunečno. Noční teploty budou 9 až 5 stupňů, odpolední 17 až 21.

V neděli by mělo být oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky a ojediněle bouřky. Teploty už budou nižší, zejména přes den a to 13 až 17 stupňů. Podobný ráz počasí bude i v pondělí, kdy by mělo být oblačno, občas déšť nebo přeháňky, přechodně polojasno a denní teploty 12 až 16 stupňů.

"V dalších dnech očekáváme opět mírné ochlazení. Úterní odpolední teploty budou 10 až 14, ve středu by to mohlo být stejné, nebo o jeden stupeň vyšší. Oba dny bude oblačno s občasnými přeháňkami," informoval Seifert.