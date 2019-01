ada, nig, Právo

Zákon měly projednat čtyři výbory, ale s výjimkou ústavně-právního to ani jeden nedokončil. Členové ústavně-právního výboru odmítli vládní verzi s tím, že pokud by se měly platy ústavních činitelů opět zmrazovat, pak nikoli na loňských 46 500 korunách, ale na letošní zvýšené částce 54 500 Kč (v rozdílu je obsažen i růst v důsledku rozpuštění 13. platů).

Čekají na návrh

Rozpočtový výbor ve středu již podruhé jednání sice zahájil, ale to skončilo po pár větách. Ačkoli ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo pro Sněmovnu přehled o platech některých státních zaměstnanců, poslancům to nestačilo a žádají ještě před svým rozhodnutím od ministerstva návrh, jak by měla vypadat komplexní úprava platových poměrů u této skupiny lidí.

Návrh si vyžádala svým usnesením dolní komora již v listopadu loňského roku a termín pro jeho předložení stanovila na konec prvního pololetí 2005.

V důsledku to znamená, že o případném znovuzmrazení platů politiků se bude ve výborech Sněmovny jednat nejspíše až na podzim a celý rok tak řadoví poslanci a senátoři budou brát o 4300, ministři o 8200, a prezident republiky o 14 300 měsíčně více než se dohodli již před třemi lety. Tehdy se politici shodli na zmrazení svých platů, když chtěli symbolicky podpořit úsilí o odstranění povodňových škod.

Loni se ale této dohodě vzepřeli senátoři a zrušili ji zákonem. Poslanci senátní verzi podpořili s tím, že si dlouho zvýšené platy nenechají a bleskově je vrátí na původní úroveň.

Po schůzi rozpočtového výboru se však někteří z nich netajili s tím, že jim další, téměř čtvrtletní odklad vyhovuje. Odpůrci znovuzmrazení totiž tvrdí, že ačkoli ústavním činitelům platy již od roku 2002 nerostou, státní úředníci si každý rok polepší. Vládní návrh počítá s tím, že základní platy politiků by se po vrácení na loňské sumy nezvyšovaly až do konce roku 2007.

Zatím si nezkrátí ani další výhody

Poslanci neprojevili ani velkou ochotu k omezení dalších výhod. Přerušili totiž také projednávání dalšího návrhu zákona, v němž lidovecký šéf Miroslav Kalousek chce zrušit poslancům proplácení vnitrostátních letenek, odstranit dvojí placení cest parlamentním funkcionářům po republice autem a snížit diety činitelů při zahraničních cestách na úroveň zaměstnanců.

Poslanci by byli ochotni odstranit výhodu funkcionářům, kteří dnes pobírají tisícové náhrady a zároveň mají k dispozici služební auto s kartou na benzín. Na výši diet si nechtějí nechat sáhnout. Proti zrušení letů zdarma ostře protestují především moravští zákonodárci.