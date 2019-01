trj, alm, Novinky, ČTK, Právo

Rozdělení resortů ale lídři odmítli sdělit, dokud dohodu neprojednají grémia stran. Grosse měl v čele vlády podle dřívějších informací nahradit Jan Kohout (ČSSD), dosavadní velvyslanec země při EU. Dnes to ale vyjednávači nechtěli potvrdit.

Šéf poslanců ČSSD Michal Kraus řekl, že strany vytvářejí podmínky k tomu, aby to byl kandidát ČSSD. Také místopředseda KDU-ČSL Milan Šimonovský řekl, že je na sociální demokracii, aby navrhla premiéra.

V novém týmu se už podle informací Práva nemá objevit lidovecký ministr zahraničí Cyril Svoboda. Šimonovský potvrdil, že "takové úvahy jsou" s tím, že o tento resort projevili zájem koaliční partneři. Šimonovský i jeho stranický kolega, ministr životního prostředí Libor Ambrozek by údajně měli v čele svých úřadů zůstat.

Náhradou za Černínský palác by lidovci mohli dostat ministerstvo průmyslu a obchodu, které by vedl Jaromír Drábek. Šimonovský řekl, že to nepotvrzuje ani nevyvrací.

První místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, o kterém se v minulosti také spekulovalo jako o Grossově nástupci v premiérském křesle, na dotaz , zda nebude premiérem on, odpověděl, že "nejsou na místě překvapení". "To je věc, která není na pořadu dne," uvedl.

Právu se podařilo z dobře informovaných zdrojů zjistit obsazení míst v nové vládě. Viz. tabulka.

Neoficiální složení nové vlády premiér Jan Kohout (ČSSD) místopředseda pro ekonomiku Milan Urban (ČSSD) místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec (US-DEU) ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL) nebo Pavel Švagr ministr průmyslu a obchodu Jaromír Drábek ministr vnitra František Bublan ministr zdravotnictví Jiří Schlanger ministr zemědělství Libor Ambrozek (KDU-ČSL) ministr obrany Karel Kühnl (US-DEU) ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek (ČSSD) ministr životního prostředí Radko Martínek (ČSSD) ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD) ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) ministr zahraničí Hynek Kmoníček ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Ještě dnes za prezidentem

Antikomunistická pojistka spočívá podle Šimonovského v tom, že poslanecké kluby vládních stran spolu budou spolupracovat a budou se moci připojovat k návrhům ostatních parlamentních stran jen po vzájemné dohodě.

"Chtěl bych oznámit, že jsme připravili základní body dohody o spolupráci tří stran na vytvoření většinové proevropské demokratické vlády," řekl po jednání premiér a šéf ČSSD Stanislav Gross.

Ve čtvrtek s tímto návrhem chce seznámit prezidenta Václava Klause. "Jestliže budou grémii odsouhlaseny, tak bude takováto dohoda uzavřena. Takže časová ambice je v nejbližších dnech," dodal Gross.

Podle šéfa lidovců Miroslava Kalouska základní body dohody zcela jistě skýtají nejenom naděje, ale i jistotu, že nepochybně půjde o fungující vládu až do konce řádného volebního období.

"Prosím, abyste nás pochopili, že vzhledem k tomu, že jak poměry ve vládě, tak jednotlivé personální obsazení budeme ve čtvrtek představovat svým grémiím, které jsou kompetentní k rozhodnutí o personálním obsazení ve vládě, že nejprve seznámíme je a teprve poté příslušná jména zveřejníme," řekl Kalousek s tím, že to bude ve čtvrtek odpoledne či večer.

"Chtěl bych říci, že přestože jednání byla časově náročná, byla maximálně věcná a korektní ze všech zúčastněných stran," řekl předseda US-DEU Pavel Němec.

Svoboda z jednání odjel

Podle neoficiálních informací mají obě menší strany obsadit po třech křeslech, zbylých 11 členů vlády včetně premiéra obsadí sociální demokracie.

Původně se uvažovalo o tom, že kabinet bude mít jen 15 křesel, podle dohody má mít zřejmě 17 míst, tedy jen o jedno méně než nynější Grossova vláda.

Svoboda během nočního jednání Strakovu akademii opustil, podle účastníků schůzky ho bolela hlava.

Kohout ve středu řekl, že mezi kandidáty na šéfa diplomacie je i bývalý eurokomisař Pavel Telička. Ten však případnou nabídku nemíní přijmout. Dříve se spekulovalo i o velvyslanci při OSN Hynkovi Kmoníčkovi.

Opozice nespokojena

"Je to odmítnutí předčasných voleb. Uvidíme, zda nově slepená koalice získá 101 poslanců pro vyslovení důvěry. My nebudeme vyhledávat a aktivně hledat nespokojence. Období nestability nekončí," řekl ve čtvrtek ráno ČRo Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu OSD Vlastimil Tlustý.

Případná koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU podle komunistů neznamená změnu vládnutí a jejich podporu mít nebude. "Budeme ji do konce volebního období testovat jednotlivými zákony," řekl Právu místopředseda KSČM Jiří Dolejš.