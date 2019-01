Novinky, ČTK

Nové stroje nahradí stávající letadla převážně sovětské výroby. Bezpečnostní rada státu, která obnovu navrhla, počítala s tím, že pět letadel přijde na 3,1 miliardy korun.

Letadla Tu-154 nyní nahradí dvě letadla s kapacitou asi 100 pasažérů, dvě menší letadla s kapacitou do 30 pasažérů a dva vrtulníky.

Velké letadlo by sloužilo hlavně pro přepravu vojenských misí, případně pro humanitární účely, menší letadla by měli k dispozici vládní činitelé. Letadla by z rozpočtu mělo koupit ministerstvo obrany.

Poruchy jsou na denním pořádku

Armáda dosud ústavním činitelům poskytuje dvě letadla Tu-154, dva malé stroje Jak-40, letadlo An-20, letoun L-410 a transportní vrtulníky Mi-8. Stroje přestávají vyhovovat normám Evropské unie, mají velkou spotřebu a vyžadují častá mezipřistání.

Navíc jsou velmi poruchové. Letadlu, v němž na začátku dubna cestoval prezident Václav Klaus na pohřeb papeže Jana Pavla II., prasklo přední sklo a letoun musel nouzově přistát v Mnichově. Stejný osud potkal i ministra obrany Karla Kühnla, který v polovině března letěl na pracovní návštěvu Izraele. Tehdy se porouchaly přístroje kontrolující stav paliva.