Radim Vaculík, Právo

„Z pěti zkontrolovaných osob byli čtyři vůdcové malých plavidel pod vlivem alkoholu. Byli oznámeni na Státní plavební správu, která jim uloží pokuty,“ řekla včera Právu mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Dodala, že pražští policisté působí na 33 km říční cesty, která patří pod metropoli, a nejčastěji řeší problémy v centru města, a to kolem Žofínského ostrova a nad jezem před Karlovým mostem, kde je největší pohyb malých plavidel.

Na Jizeře poctiví

S muži zákona se mohli vodáci potkat například na řece Jizeře nebo na Labi či přehradě Slapy ve středních Čechách. Policisté kontrolovali i jejich doklady anebo dodržování pravidel jízdy. Razie byly součástí dlouhodobější akce pod názvem Voda 2019, kterou policie zahájila již čtvrtý rok po sobě začátkem června a skončí s posledním zářijovým dnem.

Přestože to zákon nadále zakazuje, alkohol asistuje vodáckým posádkám při splouvání řek pravidelně. Při nedělních kontrolách na Jizeře v okolí Malé Skály ale policisté zjevně narazili na výjimečně slušné vodáky.

„Během odpoledne zkontrolovali dvě desítky vodáků a sedmnáct cyklistů a koloběžkařů. U všech zkontrolovaných osob policisté provedli také dechové zkoušky a u nikoho z nich v dechu alkohol nenaměřili,“ uvedla na webových stránkách mluvčí policie v Jablonci nad Nisou Dagmar Sochorová. Policisté podle ní také navštívili půjčovny plavidel, ve kterých upozorňovali jejich provozovatele na to, aby lodě nepůjčovali osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu.

Padaly pokuty

Středočeští policisté zase o víkendu cílili především na kapitány a řidiče motorových člunů jak na řece Labi nad Prahou, tak na Slapech pod hlavním městem.

Tropické počasí nalákalo spoustu lidí na šlapadla na Vltavu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Celkem bylo zkontrolováno 31 plavidel. Řešili jsme deset přestupků porušení zákona o vnitrozemské plavbě v podobě nerespektování plavebního značení a světelných signálů na vodní cestě. Devět z nich bylo vyřešeno na místě s celkovou částkou 3700 korun,“ upřesnila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Řídil bez papírů

Jeden hříšník se ale bude muset zpovídat Státní plavební správě, protože řídil člun bez papírů, respektive bez průkazu vůdce malého plavidla. Za to může ve správním řízení dostat pokutu až sto tisíc korun.

Od začátku akce Voda 2019 už středočeští policisté z Poříčního oddělení Labe a Slapy zkontrolovali až do poloviny července celkem 154 plavidel, na dvě desítky přístavišť, bezmála desítku půjčoven lodí a sedm plavebních komor. Kontrolou prošlo také na 140 vůdců plavidel.

„Výsledky kontrol jsou doposud příznivé. Pouze sedmnáct kontrolovaných (cca dvanáct procent) zaplatilo pokutu za přestupkové jednání, a to v celkové částce přes dvanáct tisíc korun. Nikdo z vůdců plavidel ale nebyl nijak sankcionován za to, že by řídil loď pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Veškeré dechové zkoušky byly prozatím negativní,“ nastínila dobrou zprávu Suchánková.

Pán ležel u vody Eva Kropáčová, policejní mluvčí

Policie kontroluje také rybáře, zda mají povolení a zaevidované své úlovky. Jako bonus tento týden pak při těchto pochůzkách u břehu Vltavy našli jednoho celostátně hledaného Čecha, na kterého byl vydán zatykač. „Pán ležel u vody,“ podotkla s úsměvem mluvčí Kropáčová.

Loni policisté napříč republikou nachytali při kontrolách v rámci akce Voda 2018 celkem 169 hříšníků, kteří se dopustili přestupku, a také jednoho, jenž spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Řídil loď, ačkoli měl v sobě 1,32 promile alkoholu.

Kromě kontrol a pokut ale policisté rozdávají v průběhu léta vodákům, rekreantům i zahraničním turistům dvanáct tisíc brožur se základními pravidly chování na vodě a při řízení lodí a také přes tři tisíce alkoholtesterů. To vše v rámci preventivního projektu Bezpečně na vodě.