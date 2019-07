Barbora Zpěváčková, Klára Beranová, Novinky

„Naším společným cílem je posunout ČR mezi nejvyspělejší státy světa. Aktuální návrh rozpočtu naši snahu komplikuje. Tak jak je navržen, neumožňuje splnit celou řadu slibů,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci v Lidovém domě šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Sociální demokraté chtějí navíc pět až šest miliard pro ministerstvo vnitra, 11 miliard pro ministerstvo práce a sociálních věcí, jeden a půl miliardy pro ministerstvo zahraničí a stejnou částku pro ministerstvo zemědělství. Dalších 700 milionů navíc má podle nich dostat resort kultury.

Každá bezpečnost něco stojí, tvrdí Hamáček



„Slíbili jsme občanům, že budeme zajišťovat jejich bezpečnost, a každá bezpečnost něco stojí,“ zdůraznil Hamáček. Navržený rozpočet pro resort vnitra podle Hamáčka neumožňuje fungovat bezpečnostním složkám.

„Nikdo nechce, aby se opakovala situace, že policie nebude mít na benzín a policisté budou jezdit automobily, které mají najeto 350 tisíc kilometrů,“ konstatoval.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce pro svůj resort 11 miliard. „Rozpočet musí být promyšlený, abychom nemuseli v příštím roce hasit požár. Budeme potřebovat peníze na sociální služby, na IT systémy,“ uvedla Maláčová.

Miliarda a půl na boj se suchem



Miliardu a půl navíc chce i šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Peníze by měly jít na boj proti terorismu, migraci či zajištění konzulárních služeb v zahraničí.

Stejná částka by podle Hamáčka měla putovat i na ministerstvo zemědělství na boj se suchem. Resort kultury by měl mít podle šéfa soc. dem. zhruba 700 milionů navíc na ochranu kulturních památek.

Hamáček řekl, že si ČSSD bez peněz navíc „velmi obtížně dokáže představit fungování resortů“. Peníze by podle něj ministryně financí mohla získat například zavedením bankovní daně, kterou sociální demokracie dlouhodobě prosazuje.

Je to nereálné, opakuje Schillerová



Schillerová už v červnu řekla, že požadavky ČSSD považuje za nereálné. Podle Hamáčka ale koaliční smlouva jasně říká, že rozpočet musí být předložen jako koaličně dohodnutý.

„Budeme jednat, dokud se neshodneme. Pokud by někdo přicházel s kompromisy, tak musí říci, co ty resorty nebudou dělat. Výzvy k šetření jsou na místě, ale rádi bychom od pana premiéra slyšeli, kde máme šetřit,“ zdůraznil Hamáček.

Na dotaz, jestli by neshoda na rozpočtu znamenala odchod ČSSD z vlády, Hamáček odpověděl: „To by znamenalo, že ten rozpočet by nebyl předložen jako koaličně dohodnutý.“

Proti návrhu rozpočtu se ČSSD postavila poprvé na konci června. Tehdy vláda schválila parametry státního rozpočtu, avšak ministři z ČSSD se při hlasování zdrželi.

Rozpočet musí vláda schválit a poslat do Sněmovny do konce září. Schodek rozpočtu je plánován na 40 miliard korun.