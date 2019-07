ada, nig, Právo

Jednání za zavřenými dveřmi totiž Sněmovna v pravidlech pro tuto příležitost na rozdíl od Senátu nemá, ledaže by to někdo navrhl a Sněmovna schválila. Jak ale vyplynulo z reakcí politiků oslovených Právem, žádná z frakcí o uzavřeném jednání neuvažuje.

„Nevidím jediný důvod pro neveřejné jednání,“ tvrdí šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle šéfa klubu soc. dem. Jana Chvojky musí být každý z poslanců schopen veřejně svůj názor obhájit. Stejný názor sdílí i šéf frakce KSČM Pavel Kováčik.

„Každý může navrhnout, aby určitá část byla neveřejná, ale já k tomu nevidím důvod. My nebudeme rozhodovat, zda je prezidentovo chování protiústavní, to přísluší jen ÚS,“ řekl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura ve shodě s šéfem lidovců Markem Výborným.

Stačí jen oddalovat



Veřejné jednání podporují podle místopředsedy komory Vojtěcha Pikala také Piráti. „Jsme pro transparentnost, proč bychom něco měli skrývat. Ať si řeknou zastánci žaloby své důvody, ale s námi počítat nemohou,“ podotkl další z místopředsedů komory a šéf SPD Tomio Okamura.

Ani shoda na veřejné debatě ale neznamená, že žaloba poslance zaměstná. Důvod je jednoduchý: stačí projednávání žaloby oddalovat, a pokud nepadne do tří měsíců od doručení žádosti ze Senátu jasný verdikt poslanců, znamená to, že Sněmovna s žalobou nesouhlasí.

Taková pravidla pro poslance kolíkuje zákon o jednacím řádu Sněmovny. „Myslím, že politikaření ve stylu nechat to vyhnít, může tentokrát zvítězit,“ řekl šéf klubu STAN Jan Farský. Jeho poslanci jsou připraveni pro žalobu ruku zvednout, nicméně Farský připouští, že potřebnou třípětinovou většinu hlasů návrh nezíská.

Podle Kováčika zákon o jednacím řádu neupravuje, kdy musí být takový návrh zařazen na program Sněmovny. „S nadsázkou se dá říct, že až dozraje doba, tak se tím budeme zabývat,“ prohlásil Kováčik. Jeho klub se k žalobě nepřipojí.

Hamáček: Kdyby šlo jen o Staňka, tak to podpoříme

Šéf Sněmovny Vondráček předpokládá, že návrh může být zařazen nejdřív na zářijové schůzi komory. „Že bychom to odkládali?“ položil řečnickou otázku, na kterou vzápětí odpověděl: „Návrh 120 hlasů nezíská, tak proč ho neprojednat a rychle neshodit ze stolu.“ Vondráček označil návrh skupiny senátorů za slabotu s tím, že ho mrzí, že je v jedné advokátní komoře s iniciátorem žaloby, senátorem Václavem Láskou.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek řekl, že sociální demokraté by žalobu v obou komorách podpořili, pokud by se týkala jen Zemanova chování v případu výměny ministra kultury. „Kdyby se ta žaloba týkala pouze nečinnosti pana prezidenta ve věci odvolání ministra kultury, tak já jsem přesvědčen, že tam to je jasně mimo ústavu,” uvedl Hamáček. Návrh však obsahuje i záležitosti z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat, dodal.

„Takový blábol podporovat nebudu, většina senátorů nemá ani desetinový mandát jako přímo volený prezident,“ řekl k žalobě místopředseda Sněmovny a šéf komunistů Vojtěch Filip.

Ani zařazení bodu na první poprázdninovou schůzi začínající 10. září neznamená, že se jí poslanci budou zabývat. Kvůli jiným bodům může skončit stejně jako desítky dalších návrhů, které Sněmovny hrne měsíce před sebou.