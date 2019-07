Novinky

Před čtrnáctikilometrovým opravovaným úsekem se od pondělí nárazově tvoří kilometrové kolony a řidiči musí počítat s pomalým popojížděním a velkým zdržením. V úterý dopoledne silničáři upozorňovali řidiče na vznik kolon už od 117. kilometru ve směru na Brno.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přistoupilo k havarijní opravě pravého pásu dálnice a je třeba připravit dopravní značení.

Opravovaný úsek D1

FOTO: Mapy.cz

Od středy až do 5. října, kdy by měla být doprava veden opět v režimu dva plus dva, tedy dva pruhy na Prahu a dva provizorní pruhy na Brno.

Kolona pomalu jedoucích vozidel v opravovaném úseku

FOTO: Dopravniinfo.cz