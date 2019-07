Novinky, ČTK

Místopředseda Senátu Milan Štěch soudí, že každý den, o který se výměna na ministerském křesle prodlužuje, ČSSD poškozuje. „A vzhledem k tomu, že prezident se jasně nevyjádřil ke (Šmardově) jmenování, tak se domnívám, že je to důkaz toho, že pro ČSSD je nejlepší řešení odejít z vlády a věnovat se opoziční práci,“ řekl. Staňkovo odvolání nevnímá jako prezidentův ústupek, ale jako jeho ústavní povinnost.

„Můj názor je jednoznačný. Vystoupit. Vůbec bych už nediskutoval,” řekl člen předsednictva ČSSD jižní Moravy Tomáš Soukal.

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek by ale odchod ČSSD z vlády pokládal za opakování chyby demokratických ministrů před pučem v únoru 1948. Na Facebooku napsal, že politická síla a relevance ČSSD se "brutálně sníží" okamžitě po odchodu do opozice. Levicový program by pak uskutečňovalo ANO s podporou KSČM a zřejmě SPD, míní Hašek, který ale v současném předsednictvu není.

Chtějí znát výsledky schůzky



Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček poukázal na to, že stále platí, že nominantem sociální demokracie za Staňka je Šmarda. „Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat,“ sdělil Petříček, jenž si výsledky lánské schůzky rád vyslechne v pondělí osobně.

„Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat. Jestli je dnešní výstup dostatečný či nikoliv pro možné další setrvání ve vládě, rozhodne pondělní předsednictvo,“ řekl první místopředseda Roman Onderka.

Vysočina je pro odchod



Na Vysočině se podle krajského stranického předsedy Petra Krčála stále více sociálních demokratů kloní k odchodu z vlády. „Pokud ta otázka bude nastolena, budu s největší pravděpodobností hlasovat pro to, abychom z vlády odešli,“ řekl Krčál. V případě Šmardova prosazení do funkce ministra se podvolí tomu nejtaktičtějšímu řešení, které předsednictvo bude mít. Prozatím by na jeho jmenování trval.

Pokud by ale předsednictvo navrhlo jiného "schůdnějšího" kandidáta, tak ho Krčál podpoří. „Z toho důvodu, že už sociální demokracie nemůže jít do žádných dalších taškařic, celé nás to poškozuje a myslím si, že nás to bude poškozovat i dál v krajských volbách,“ dodal Krčál.