Klára Beranová, Novinky

„Česká televize utratí za rok víc peněz, než vydělá. Je to veřejná instituce, co se chová jako utržená ze řetězu. Je to chyba ředitele Petra Dvořáka a Rady ČT, co má hospodaření kontrolovat,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura.

Kritizoval také to, že Česká televize zvyšuje svým zaměstnancům platy, aniž by o jejich výši informovala.

Na Okamuru reagovala řada poslanců s kritikou, že se do televize naváží, aniž by se opřel o správná fakta. „Výše platu generálního ředitele televize je veřejnou informací. Jiné platy Česká televize nezveřejňuje, protože musí dbát zákona o ochraně osobních údajů. Platy moderátorů jsou výrazně nižší než u komerčních televizí, pohybují se kolem dvojnásobku průměrné mzdy,” upozornila Miroslava Němcová (ODS).

Poslanci se opět nedohodli



Poslanci debatu nakonec přerušili s tím, že na dalším jednání budou rozhodovat o obou zprávách dohromady.

Podle předběžných zpráv vládní strana ANO výroční zprávy podpoří. Naopak prezident Miloš Zeman poslance dříve vyzval, aby výroční zprávy neschválili.

Pokud by Sněmovna výroční zprávy z let 2016 a 2017 neschválila, mohla by skončit Rada ČT i ředitel televize Dvořák.