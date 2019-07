Pavel Orholz, Právo

Po vynoření ho vítala manželka a malá dcerka Mája. „Vydrželi jsme sedm dnů, takže je to pozitivní. Nejhorší je tam obrovská vlhkost, je tam všechno mokré i spacák, který se zahřeje asi po dvou hodinách. Musíme poděkovat podpůrnému týmu,“ uvedl na břehu šťastný Vondrášek. Součástí pobytu ve speciálním kesonu, kde je dvakrát větší tlak, byla i celá řada výzkumů a potápěči také vyráželi na procházky, když se potápěli v lomu.

„Na karty, které jsme měli s sebou, nedošlo, protože jsme je někde ztratili. Byli jsme unavenější a spali jsme asi deset hodin. Mohlo to být ale také tím potápěním,“ konstatoval Vondrášek, který je učitelem a instruktorem potápění na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.

Na vyhodnocování jednotlivých pokusů a výzkumů, které pod vodou dělali, je prý brzy. „Máme obrovské množství dat například o efektivitě pohybu pod vodou nebo spánkovém rytmu,“ podotkl Vondrášek. Potápěčům se podařilo například natočit si v kesonu i pivo. „Oslavili jsme tak překonání předchozího rekordu,“ doplnil Vondrášek.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Potápěči při ponoru; zdroj: Pavel Orholz, Právo

Podobně ve formě byl po vynoření i jeho parťák Václav Gabriel. „Po fyzické stránce jsme stoprocentně v pořádku. Během pobytu pod vodou na nás určitě nepřišel žádný splín, ale poprvé se mi stalo, že jsem se z nudy šel potápět,“ připustil Gabriel.

Ve speciální podvodní kabině umístěné v hloubce přibližně deset metrů tak vydrželi potápěči týden.

FOTO: Pancer Václav, ČTK

Velkým zpestřením pro oba muže ve vzduchové kapsli byly návštěvy ostatních potápěčů. „Těšili jsme se na každou návštěvu a také jsme tam měli velkého sivena, který k nám plaval a my ho krmili. Přejmenovali jsme ho na Božetěch Kapr,“ dodal Gabriel.

Evropský rekord ve výdrži pod vodou za těchto podmínek je přes čtrnáct dní. Oba potápěči se shodli, že by si na něj troufli. Podvodní kabina byla umístěná do žulového lomu v roce 2014. Má průměr přes dva metry, výšku více než šest metrů a výtlak zhruba 29 tun. Je to vlastně předělaná obytná jímka a dovnitř se vejde najednou až osm potápěčů.