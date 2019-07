Aleš Pelikán, Právo

V polovině května navštívila Žatec tříčlenná delegace expertů z hodnoticí a poradenské organizace ICOMOS a po konzultacích s nimi se nyní začíná připravovat nová nominační dokumentace. „Byli překvapeni úrovní, rozsahem a jedinečností našich chmelařských statků. Zaznělo, že práci jsme měli příliš vědeckou, měli bychom tam podle doporučení dodat příběh pro turisty,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová (ANO).

Jak přesně se nominační dokument změní, to ještě není úplně jasné. Právě po setkání s experty ICOMOS, což je poradenská organizace Výboru pro světové dědictví, už je ale patrné, jakým směrem se patrně půjde.

„Určitě zůstane chmelařské Pražské předměstí a také památkově chráněná obec Stekník a okolní krajina chmelnic. Jasným doporučením je pak popsat příběh chmele, tedy od šlechtění ve Chmelařském institutu přes činnost pěstitelů na chmelnicích a v sušárnách až po skladování,“ popsal očekávané hlavní body nového nominačního dokumentu místostarosta Žatce Jaroslav Špička (VPM).

Příběh chmele

Z původní nominace možná naopak zmizí historický Dreherův pivovar jako její samostatná část.

Uvažuje se také o snížení počtu chmelařských objektů, které jsou v památkové rezervaci a památkové zóně Žatec. Výsledkem by byl podrobnější příběh chmele, a naopak mírné odsunutí dalších souvislostí, jako je pivovarnictví nebo bohatá historie centra Žatce, do pozadí nominační dokumentace.

„Zatím jsou to ale stále jen naše úvahy, k nimž jsme došli po setkání s odborníky z ICOMOS. Teprve v průběhu prázdnin dostaneme všechny připomínky písemně a začneme je postupně zpracovávat,“ řekl místostarosta Špička s tím, že kromě pracovníků města se na přípravě nominační dokumentace podílejí také chmelaři a pracovníci NPÚ a ministerstva kultury.

Nová dokumentace by měla být připravena do září příštího roku, dokončená by měla být předložena na začátku roku 2021. V průběhu tohoto roku se očekává hodnocení nominace včetně příjezdu komisařů do Žatce, výsledek posouzení žatecké nominace Výborem pro světové dědictví by měl být znám o další rok později.

„Po jejich návštěvě už nepochybujeme o úspěšnosti našeho projektu. Když budeme respektovat podmínky, mělo by to vést k úspěšnému zápisu. Záruku nám ale nikdo nedá,“ dodala Hamousová.