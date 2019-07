Renáta Bohuslavová, Novinky

„Je velmi pravděpodobné, že 24. července budeme na plénu Senátu projednávat žalobu proti prezidentu republiky pro hrubé porušení Ústavy, a rovněž jsme se shodli, že součástí žaloby bude i popis posledního konaní prezidenta,” řekl na úterní tiskové konferenci předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Definitivní podoba žaloby se podle senátorů bude odvíjet od čtvrtečních a pátečních schůzek, které prezident Zeman s premiérem Andrejem Babišem i vicepremiérem Janem Hamáčkem a ministrem Staňkem má.

Budou potřeba nové podpisy



„Připravili jsme doplnění k naší žalobě, která už má 34 podpisů. Jednání prezidenta je kontinuální a navazuje na již uvedené skutky a je to naopak jejich stupňování,” doplnil tvůrce původního návrhu, senátor Václav Láska s tím, že nová verze se ale bude muset nově podepsat.

„Rozšíření žaloby o současné kroky prezidenta je velmi aktuální a je to mezi našimi členy velmi diskutované a většina našich senátorů a senátorek se k žalobě připojí,” doplnil předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček.

Podle Lásky je důležité postupovat primárně tak, aby žaloba měla úspěch u Ústavního soudu. „Nechceme ohrozit úspěšnost žaloby u Ústavního soudu a celou dobu se chováme tak, abychom tam došli a uspěli tam,” dodal Láska.

ANO žalobu nepodpoří



K žalobě se zatím staví odmítavě senátoři z klubu ANO. „Náš senátorský klub se v tomto konkrétním čase nepřipojuje. Žaloba je argumentačně poměrně slabá,” uvedla předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňka Hamousová s odkazem na kauzu Staněk. Podle Hamousové je také možné, že se věc během schůzek vyřeší a žaloba v tomto případě nebude na místě.

S tím Láska nesouhlasí, žaloba je podle něj argumentačně dostatečná. „Pan prezident v kauze Staněk už teď hrubě porušil Ústavu,” dodal.

Žaloba představená v dubnu například připomíná jmenování prezidentského kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, přestože se tehdy strany dohodly na sestavení vlády, kterou by podpořilo 101 poslanců ve Sněmovně. Zmiňuje také Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí či zpochybňování nezávislosti justice.

Pro to, aby ústavní žaloba prošla Senátem, ji musí podpořit tři pětiny senátorů. Následně by předloha putovala do Sněmovny, kde se však třípětinová podpora zřejmě nenajde.