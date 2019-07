Renáta Bohuslavová, Novinky

„Jsem znechucen postupem ministra Petříčka. Partnerem vlády nemůže být sudetoněmecký svaz. Takovou nechutnost jsem od žádného ministra zahraničních věcí ještě nečetl. Bude to předmětem našich interpelací a tlaků na vládu, aby jasně vysvětlila, co to má znamenat. Pokusy prolomit Benešovy dekrety a jednat se svazem vyhnanců, neexistuje pro to žádný legitimní důvod. Je to podlézavá politika,” pustil se do ministra zahraničí Filip.

Petříček si to nenechal líbit a vůči slovům předsedy KSČM se ohradil s tím, že komunistům podle něj chybí témata užitečná lidem a využívají vládní krize.

Petříček: Benešovy dekrety nezpochybňujeme



„Benešovy dekrety nikdo nezpochybnil a zpochybňovat nebude. Odmítám snahy pana předsedy Filipa překrucovat úspěchy české diplomacie, která pracuje na neustálém zlepšování vztahů s Bavorskem. Jeho politika jen parazituje na minulosti, tentokrát navíc s měsíčním zpožděním. Vystoupení pana velvyslance Podivínského na sněmu v Řezně bylo důsledně vedeno v rámci česko-německé deklarace,” kontroval Petříček.

Filip svými slovy reagoval v úterý ve Sněmovně na měsíc starou událost, kdy český velvyslanec v Berlíně Tomáš Jan Podivínský vystoupil v bavorském Řezně na závěrečném dni třídenního sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Podivínský zdůraznil, že Češi a Němci krok za krokem postupují v obnově vztahů, jejichž dobrou úroveň již dnes dokládají stále častější obchodní, regionální a kulturní setkávání. Společné snažení pak velvyslanec dal za příklad řešení jiných sporů v Evropě, mezi kterými zmínil odluku Británie od Evropské unie, terorismus a radikalismus.