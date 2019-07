Stanice Pražského povstání má další problém: nefunguje eskalátor

Jeden ze tří eskalátorů ve stanici metra Pražského povstání je od čtvrtečního rána mimo provoz kvůli technické závadě. Cestující, kteří do metra přicházejí, jsou proto posíláni oklikou. Vystupujících se porucha netýká. Stanice tento týden čelí náporu cestujících kvůli výluce metra C, lidé tam přestupují z metra na náhradní autobus. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku. Kdy bude závada odstraněna, zatím není uvedeno.