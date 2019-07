Barbora Zpěváčková, Novinky

Hamáček by měl ve čtvrtek spolu s Babišem jednat s prezidentem Milošem Zemanem o výměně na ministerstvu kultury. Šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD) podal demisi, ale tu prezident nepřijal a nevyhověl zatím ani návrhu premiéra na odvolání Staňka a jmenování Michala Šmardy (ČSSD) na jeho místo.

„Hamáček se prostě musí pochlapit, protože hraje s pány, kde běžná pravidla neplatí. Ne příliš schopný ministr Staněk se stal zbraní v ruce pana prezidenta, který vždy překvapí,“ zhodnotil stávající situaci šéf STAN Vít Rakušan.

Zda padne vláda a budou se konat předčasné volby, záleží podle Rakušana na tom, jak velkou míru zásahů prezidenta je schopen premiér Babiš unést.

Vliv ČSSD se úplně vymaže, hodnotí Fiala

Předseda ODS Petr Fiala Novinkám sdělil, že předčasné volby jsou jednou z možných alternativ řešení. Jako další alternativu vidí odchod premiéra Babiše a pokračování současné koalice.

„Pravděpodobnější ale stále je, že premiér a prezident se dohodnou na nějakém jakoby kompromisu, Jan Hamáček s ním bude ochotně souhlasit a vláda v čele s Andrejem Babišem bude pokračovat dál,“ míní Fiala.

Výsledkem bude podle šéfa ODS posílení role prezidenta Zemana, podřízená role premiéra a definitivní vymazání jakéhokoliv vlivu ČSSD na vládní politiku a vlastně na cokoliv.

Volby, až když ANO selže, říká Bartoš



Lídr Pirátů Ivan Bartoš Novinkám napsal, že pokud hnutí ANO navrhne předčasné volby jako východisko z vládní krize, Piráti jsou připraveni o nich jednat.

„Nutno podotknout, že předčasné volby jsou až krajní prostředek, jak řešit politickou krizi, a není to dobrý nástroj ve snaze přimět prezidenta, aby dodržoval Ústavu,“ uvedl Bartoš.

Bartoš zdůraznil, že na rozdíl od hnutí ANO Piráti nechtějí plýtvat veřejnými prostředky a předčasné volby jsou variantou, až hnutí ANO selže.

Sociální demokracie často překvapuje i sebe sama Marek Výborný, předseda KDU-ČSL

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil si myslí, že předčasné volby nebudou. „Pro Andreje Babiše to není výhodné, když mu narůstají kauzy a klesají mu preference,“ zhodnotil Pospíšil. Dodal, že ČSSD hraje ve vládě druhé housle a bude se muset smířit s tím, že Staněk ve vládě zůstane.

Lídr KDU-ČSL Marek Výborný Novinkám řekl, že neumí předpovědět, jak se krize vyřeší. „Neumím to odhadnout. Myslím, že sociální demokracie často překvapuje i sebe sama,“ vtipkoval Výborný.

Pokud by došlo na předčasné volby, bylo by to podle Výborného selhání hnutí ANO. „Premiér pořád říká, že je schopen vyjednávat a obchodovat. Kdyby nesehnal vládní většinu, bylo by to jeho selhání,“ prohlásil Výborný.

K předčasným volbám nevidí důvod ani šéf SPD Tomio Okamura. „Navrhujeme jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutí ANO, která by prosazovala dohodnuté programové priority SPD. O podpoře takové vlády jsme ochotni jednat,“ uvedl Okamura.

Předseda komunistů Vojtěch Filip na dotaz Novinek nereagoval.