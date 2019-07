Pavel Orholz, Právo

„Je pravda, že pípu i tlak jsem připravoval ve spolupráci s jedním pivovarem já, takže uvidíme, jak to půjde,“ podotkl před ponorem Gabriel. Jeho parťák strávil před čtyřmi roky ve stejné kabině sto dvě hodiny, nyní chce tento výkon ještě posunout. „Tehdy jsem tam byl sám a dlouho. Tentokrát budu mít společníka, tak doufám, že nedostaneme ponorkovou nemoc,“ podotkl Vondrášek.

Upozornil, že v kesonu je nejhorší vlhkost a také je tam chladněji, v těchto dnech asi osmnáct stupňů. Oba potápěči mají na každý den program, kromě jednotlivých výzkumů a sledování budou například dopoledne plavat pod vodou v potápěčské výstroji. „Už se těším, budou to takové procházky,“ podotkl Gabriel, který bere pokus o rekord i jako ideální dovolenou. „Ostatní jedou na dovolenou k moři, my si to užijeme tady,“ ujistil potápěč.

Mají karty i stolní hry



Vondrášek učí potápění na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a Gabriel je jeho bývalým žákem. Dobře se tedy znají a jejich vztahy by neměl pobyt v kesonu poznamenat. „Už jsme takhle spolu byli pod vodou 24 hodin,“ podotkl Gabriel.

Pokud by byla pod vodou až moc velká nuda, mají oba muži s sebou i karty nebo člověče, nezlob se.

Podvodní kabina má průměr přes dva metry, výšku více než šest metrů a výtlak zhruba 29 tun. Dovnitř se vejde naráz až osm potápěčů. Do bývalého žulového lomu byla umístěna v roce 2014. Je to vlastně předělaná stará jímka na bydlení, do které je vháněn vzduch, ale je tam také například elektřina nebo suchý záchod.

Potápěči mohou komunikovat s podpůrným týmem přes telefon a také mají připravenou lékárničku. Jíst budou speciální stravu.