„V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu, neměli by odhazovat cigaretové nedopalky na zem a také by neměli používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

V souvislosti s výstrahou vydal pražský magistrát na neděli zákaz rozdělávání ohně v lesích, parcích či zahradách. Zákaz se vztahuje i na kouření a pyrotechniku. Podrobnosti lze najít na webu magistrátu zde.

Kromě výstrahy před rizikem požárů je v platnosti také výstraha před vysokými teplotami. I ta platí pro celé území České republiky, zvýšené riziko se týká zejména Čech a jihu Moravy.