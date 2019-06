Červenec bude spíš suchý

I když by se příští týden měly objevit bouřky, začátek července bude spíše suchý. Vyplývá to z týdenní předpovědi a dlouhodobého výhledu, které v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Deficit vláhy se tak ještě prohloubí, teplotně by červenec neměl vybočovat z průměru.