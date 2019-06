František Cinger, Právo

Co říkáte na stávající situaci, kdy ČSSD trvá na vaší výměně Michalem Šmardou?

Respektuji, že personální otázky jsou v kompetenci předsedy ČSSD stejně jako postupy, jakými je prosazuje.

Očekáváte, že prezident Zeman přijme vaši demisi?

Tato otázka není na mě. Nedokážu předvídat, co se stane.

Nemáte pocit, že se váš post stal prostředkem k tomu, aby prezident Zeman ukázal, že je vlivným hybatelem politického života?

Myslím si, že panu prezidentovi jde, stejně jako mně a jak by mělo jít i každému v této zemi, o kontrolu toho, jakým způsobem jsou vynakládány veřejné prostředky. Ty jdou z daní občanů. Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem toho, že zůstávám, je snaha vytvořit prostor, abychom mohli provést kontrolu jejich využívání. A to i na ministerstvu.

Po půl roce se uzavřely některé audity a kontroly. Měly mimo jiné vysvětlit, jak je možné, že se o chybách v Národní galerii Praha nejednalo už v letech 2016 a 2017. Ukázaly, že vedení úřadu o nich bylo informováno. Co ještě zjistily?

Hlavní zjištění bylo, že se ne vždy s jejich výsledky pracovalo. To je i odpověď ředitelům velkých galerií a muzeí, kteří se v otevřeném dopise ptali, proč ministerstvo kultury nereagovalo dříve na jejich zjištění. Je to otázka na mého předchůdce, ministra Hermana.

Kontrolní činnost tím ale nekončí. Máme plán kontrol, další audity budou směřovat například do Národního divadla a Muzea umění Olomouc.

V roce 2017 mělo ministerstvo k dispozici 12,7 miliardy korun, letos je to 14,7 miliardy. Premiér Babiš požaduje úspory. Jak se do chystaného rozpočtu promítnou?

Navýšení rozpočtu je z velké míry dáno zvýšením platů zaměstnanců. Promítlo se též do podpory profesionálních divadel, souborů a sborů, živého umění a také obnovy kulturních památek. Co se týče rozpočtu pro rok 2020, první zpráva z ministerstva financí požadovala snížení o dvě miliardy, což by bylo pro resort smrtící. V současné době jsme v situaci, kdy nám chybí necelých 400 milionů, což považuji za velký úspěch.

Rozhodně se bráním jakýmkoliv škrtům u rozpočtových organizací. Jestliže chceme otevřít muzea a galerie veřejnosti a výchovným programům, je třeba pro to vyčlenit prostředky. Nebráním se úsporám v personálním obsazení přímo na ministerstvu nebo i v provozních nákladech napříč resortem.

Jak je to s výběrovými řízeními na ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc?

Pokud jde o Národní galerii, probíhá intenzivní debata mezi odbornou veřejností, která vnímá situaci jako šanci pro vypsání otevřeného výběrového řízení. Neměla by trvat příliš dlouho. Zatím se mi podařilo oslovit pět ředitelů zahraničních muzeí a galerií, kteří vyjádřili zájem zúčastnit se výběrového řízení nebo být členy komise či vznikající garanční rady. Mám i několik silných jmen z domácí scény. Můžeme řízení vyhlásit okamžitě, ale až v okamžiku, kdy bude jasné, kam by měla Národní galerie směřovat.

Co se týká Muzea umění Olomouc, vše se protáhlo tím, že ředitel Michal Soukup nepřebíral poštu. Muselo se proto počkat na takzvané doručení výpovědi fikcí. To proběhlo a nic nebrání vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele na přelomu června a července.

V médiích proběhla informace, že jste odvolal členy komise, která má posoudit nákup gotické deskové malby, zřejmě Mistra vyšebrodského cyklu, za 65 milionů korun. Ukázalo se, že to byla falešná zpráva. Jaká je skutečnost?

Nepravdivých či polopravdivých zpráv o mých krocích bylo v poslední době víc. Někomu zřejmě vadí, abych pokračoval v rozkrývání ekonomických problémů v resortu. Co se týče zmiňované komise, nikoho jsem neodvolal. Reagoval jsem jen na žádost svého náměstka o její obměnu, protože některým členům komise končil mandát. K tomu do dnešního dne nedošlo. Čekám na podklady s návrhem. Nakonec na onu komisi si stěžoval i odvolaný Jiří Fajt.