Matěj Říha, Právo

„Uvidíme, jak to půjde. Jsou tam ještě technikálie Sněmovny. Pokud by se to podařilo posunout na minimum, tak by to možná šlo už od příštího roku,“ řekla Benešová.

Další změny Benešová plánuje kvůli komisi, která má v budoucnosti vybírat vedoucí státní zástupce. I to se po představení zákona v minulém týdnu stalo předmětem kritiky.

Komise má mít pět členů, přičemž tři by mělo nominovat ministerstvo spravedlnosti a dva státní zástupci. Jeden z členů komise nominovaný ministerstvem má být soudce.

„Když půjde o nejvyššího státního zástupce, tak požádáme Nejvyšší soud, aby soudce určil a abych to nebyla já. Takže se to ještě vylepší,“ vysvětlila Benešová. V praxi by tak výběrová komise vypadala tak, že ministerstvo nominuje jen dva členy.