Koncert se koná na Pražské Kampě v blízkosti zdejší Mlýnské kavárny.

Vystupujícími jsou čeští a slovenští interpreti. Zpěvák Dan Bárta vystoupí s kontrabasistou Robertem Balzarem, jazzman Jiří Stivín doprovodí Dorotu Nvotovou, zahraje například i slovenská písničkářka Katarzia či kapela Eturnity, kolem basistky The Plastic People of the Universe Evy Turnové.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová 20. června 2019 na Pražském hradě.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Čaputovou ve čtvrtek na Pražském hradě přivítal prezident Miloš Zeman. Následně navštívila rovněž Sněmovnu a Senát.

Video

Záznam: Setkání Miloše Zemana a Zuzany Čaputové

Pětačtyřicetiletá právnička Čaputová vystřídala v prezidentské funkci Andreje Kisku.